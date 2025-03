Quanto ganha um astronauta? Veja os salários das maiores agências espaciais Faixa salarial veio à tona após astronautas da NASA passarem cerca de 300 dias no espaço Internacional|Do R7 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

Após nove meses no espaço, os astronautas da NASA, Butch Wilmore e Suni Williams, retornaram à Terra no último dia 18 de março. A missão, que deveria durar apenas uma semana, terminou com uma estadia de 286 dias na Estação Espacial Internacional após o voo de teste da Boeing Starliner ser interrompido por falhas na espaçonave. Diante do contratempo, a dúvida que surge é: quanto ganham os astronautas durante sua permanência no espaço?

De acordo com informações da NASA, os astronautas recebem um salário fixo de aproximadamente US$ 152 mil anuais (cerca de R$ 867 mil). O valor corresponde a uma jornada de 40 horas semanais, sem pagamento adicional por horas extras ou fins de semana, mesmo que o trabalho seja realizado no espaço. Durante a estadia na Estação Espacial Internacional, os astronautas também têm transporte, hospedagem e alimentação fornecidos pela agência.

Os astronautas também recebem um valor extra por “despesas incidentais”, no caso de missões prolongadas. Para cada dia no espaço, o pagamento adicional é de cerca de US$ 5 (R$ 28,50), o que somaria aproximadamente US$ 1.430 (cerca de R$ 8.140) para os 286 dias de Wilmore e Williams na estação.

Apesar de o salário parecer baixo diante dos riscos envolvidos, como falhas nos sistemas da espaçonave ou longas permanências no espaço, o trabalho é motivado, em grande parte, pela paixão pela exploração espacial. Muitos astronautas, como Wilmore e Williams, afirmam que a motivação vai além do aspecto financeiro.

NASA e outras agências

Astronautas da NASA são classificados de acordo com a tabela de salários do governo federal dos Estados Unidos. Em 2024, a faixa salarial por ano varia entre US$ 125 mil e US$ 163 mil (cerca de R$ 712 mil a R$ 930 mil, respectivamente), dependendo da classificação.

A NASA também oferece aos astronautas um regime de “serviço temporário de longo prazo” quando estão no espaço. Isso significa que, mesmo em missões que ultrapassam a duração planejada, não há pagamento adicional por cada dia extra de trabalho no espaço. Não há informações sobre a inclusão de Wilmore e Williams neste regime de trabalho.

Na Rússia, os cosmonautas recebem salários estimados entre US$ 60 mil e US$ 150 mil por ano (cerca de R$ 342 a R$ 855 mil, respectivamente).

Já na Agência Espacial Chinesa (CNSA), os salários dos astronautas não são divulgados oficialmente, mas acredita-se que sejam comparáveis aos da NASA.

Quais os benefícios?

A estrutura de pagamento da NASA para astronautas é similar à de outros funcionários federais em viagens de negócios. Embora não haja pagamento extraordinário por missões de risco, todas as despesas relacionadas à missão são cobertas pela agência. Isso inclui transporte, hospedagem e alimentação, que são fornecidos durante o período no espaço.

Contudo, mesmo após uma missão prolongada, como a de nove meses de Wilmore e Williams, pode não haver compensações adicionais por horas extras ou pelo risco de se manterem no espaço por mais tempo do que o previsto. Isso se alinha com as diretrizes federais que regem o pagamento de funcionários públicos em viagens de serviço, sem incentivos extras relacionados aos riscos ou duração das missões.