Ataque a base russa mostra que Ucrânia não está 'só' e fortalece o país para negociações

Em entrevista aode quinta-feira (20), o professor de relações internacionais Augusto Teixeira comenta o ataque ucraniano a uma base russa , a cerca de 700 quilômetros das linhas de frente da guerra. Mais de 130 drones da Ucrânia foram derrubados próximo à cidade de Engels; eles tinham como alvo um campo de aviação com capacidade nuclear.Segundo Teixeira, a ofensiva em meio às negociações de paz entre Rússia e Ucrânia mostra a Vladimir Putin e a Donald Trump que o país ucraniano não está só na guerra e se fortalece com o apoio da União Europeia. No próximo domingo (23), os líderes voltam a discutir um cessar-fogo em reunião na Árabia Saudita.