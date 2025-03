Soldados norte-coreanos vendem equipamentos militares para comprar comida Escassez de alimentos na ditadura de Kim Jong-un leva os militares a cometerem as infrações Internacional|Do R7 18/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 02h00 ) twitter

Atualmente, soldados da Coreia do Norte estão lutando ao lado dos combatentes russos na guerra da Ucrânia Reprodução/Agência Central de Notícias da Coreia

Soldados norte-coreanos famintos estão vendendo parte de seus equipamentos militares para obter dinheiro e comprar comida, segundo moradores do país entrevistados pela Radio Free Asia (RFA). O governo determinou inspeções rigorosas nos quartéis e acampamentos, após autoridades flagrarem militares sem parte de seus equipamentos obrigatórios.

Embora as Forças Armadas da Coreia do Norte enfrentem escassez de suprimentos, os equipamentos militares ainda são considerados de melhor qualidade do que os produtos disponíveis para a população civil. A disparidade entre suprimentos cívicos e militares torna os itens do exército mais valiosos no mercado paralelo.

Entre os objetos mais vendidos estão barracas, lancheiras, cantis e recipientes impermeáveis para armazenar arroz. Como esses itens são utilizados com menos frequência no treinamento diário, muitos soldados acreditam que a ausência passará despercebida.

Fome frequente

O fenômeno da fome entre os militares norte-coreanos não é novo. Relatos de moradores a veículos sul-coreanos indicam que soldados da Coreia do Norte convivem há décadas com a escassez de alimentos, chegando a roubar comida de moradores locais diversas vezes no ano.

As recentes inspeções para encontrar os militares que estariam vendendo os equipamentos começaram no início do mês e se tornaram regulares, segundo um residente da província de Hamgyong do Norte, no nordeste do país, que falou sob anonimato à RFA.

“As autoridades descobriram que soldados estão vendendo ou doando seus equipamentos porque não têm comida suficiente e precisam de dinheiro. Muitos foram flagrados sem os itens obrigatórios”, disse ele.

Segundo o morador, aqueles que forem pegos sem os equipamentos poderão enfrentar punições severas. “Eles terão que explicar como se desfizeram dos itens. As medidas podem incluir a devolução dos objetos ou o pagamento por eles.”

Inspeções e punições

Uma unidade militar na província de Pyongan do Norte, no noroeste do país, realizou uma inspeção surpresa durante um exercício de combate em campo aberto. Um morador da região relatou à RFA que muitos soldados foram encontrados sem seus recipientes de arroz e tendas pessoais.

“O recipiente de arroz é essencial para o dia a dia, e as tendas podem ser utilizadas para cobrir buracos em telhados de casas e outros edifícios”, disse ele.

Na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório. Homens fisicamente aptos devem servir por 10 anos após o ensino médio, a partir dos 18 anos, enquanto as mulheres devem permanecer sete anos nas Forças Armadas.

Apesar da longa duração do serviço, as rações oferecidas aos soldados são insuficientes, levando muitos a recorrer ao mercado negro ou a pedir ajuda às famílias.

“Alguns soldados recém-alistados passam tanta fome que acabam vendendo seus suprimentos militares em segredo”, explicou um morador. “Esse problema dificilmente será erradicado sem uma solução para a crise alimentar crônica do país.”

Atualmente, soldados da Coreia do Norte estão lutando ao lado dos combatentes russos na guerra da Ucrânia, segundo relatórios de inteligência da Coreia do Sul. O governo da Rússia e da Coreia do Norte negam as acusações.

Contudo, documentos ucranianos mostram que os militares norte-coreanos enfrentam pesadas baixas no conflito. Estima-se que cerca de 12.000 soldados da ditadura de Kim Jong-un foram enviados para a região de Kursk, onde o exército russo enfrenta resistência para avançar.

