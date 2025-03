‘Para ter a usina de volta, os ucranianos terão que combinar com os russos’, afirma especialista

“Para ter a usina de volta, os ucranianos terão que combinar com os russos”, afirma Ricardo Cabral, analista de relações internacionais, ao Conexão Record News , desta sexta-feira (21), sobre a afirmação de Zelensky de que quer entregar o controle para os Estados Unidos da maior usina nuclear da Europa.



Cabral explica que a Usina de Zaporizhzhia está sob controle da Rússia , que não demonstra intenção de entregá-la. O analista diz também que o Kremlin quer dominar na totalidade as uninas de Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.



O presidente da Ucrânia confirmou que discutiu com Donald Trump a possibilidade dos Estados Unidos assumirem o controle da maior usina nuclear da Europa. Volodymyr Zelensky , disse não se opor a investimentos americanos em Zaporizhzhia.



Kiev e o Kremlin confirmaram que vão se reunir separadamente com representantes americanos na segunda-feira (24) na Arábia Saudita. Em uma reunião de emergência convocada por autoridades europeias, Zelensky pediu ajuda financeira para reforçar a artilharia do exército. A cúpula de dois dias do conselho europeu visa definir o aumento de gastos militares do bloco e o plano para reforçar a segurança na região.



A Rússia criticou a postura dos europeus e disse que o bloco virou um "partido de guerra".