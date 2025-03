Cessar-fogo é 'essencial para sobrevida da população', diz especialista sobre conflito na Ucrânia

“É realmente essencial que haja um cessar-fogo para a sobrevida da população como um todo”, diz Vladimir Feijó, analista internacional, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (20). O especialista comenta a situação crítica da infraestrutura da Ucrânia, que não está mais conseguindo repor o material destruído no conflito, principalmente de usina e de transmissão de energia elétrica. Donald Trump conversou por telefone com Volodymyr Zelensky e afirmou que grande parte da discussão foi baseada na conversa que teve dias antes com o líder russo, Vladimir Putin .



Segundo a Casa Branca, Trump propôs a Zelensky que os Estados Unidos assumam o controle de usinas nucleares e elétricas ucranianas e que essa seria uma forma de proteção e apoio à infraestrutura energética do país. O líder ucraniano concordou e afirmou que acredita que a trégua pode chegar ainda este ano, sob a liderança americana. E disse também que aceita a trégua nos ataques às instalações energéticas russas.