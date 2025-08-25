Como a polícia francesa encontrou corpos no rio Sena e prendeu suposto serial killer Autoridades informaram que o suspeito vive na França há três anos e está em situação irregular há oito meses; ele nega as acusações Internacional|Do R7 24/08/2025 - 21h32 (Atualizado em 24/08/2025 - 21h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quatro corpos foram encontrados no rio Sena, em Paris, e a polícia suspeita de um imigrante tunisiano de 24 anos como o assassino.

O suspeito, que nega as acusações, estava preso durante a descoberta dos corpos e foi detido em uma operação de imigração clandestina.

As vítimas, com idades entre 21 e 48 anos, apresentavam sinais de estrangulamento, e algumas tinham ligação com o local de residência do suspeito.

A polícia investiga que o tunisiano atraía homens para a margem do rio, conhecida por ser um ponto de encontros sexuais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Suspeito atraía os homens para a margem do Sena, segundo investigadores Lukáš Konvica/Unsplash

Quatro corpos foram encontrados boiando em um mesmo trecho do rio Sena, na periferia de Paris, no último dia 13. A polícia francesa acredita que o responsável seja um imigrante tunisiano de 24 anos, apontado como um suposto assassino em série. O caso é considerado o maior do gênero na França nos últimos anos.

O suspeito, identificado pela polícia como Monji, já estava preso quando os cadáveres foram localizados. Ele havia sido detido uma semana antes durante uma operação contra a imigração clandestina em Choisy-le-Roi, próximo ao local onde as vítimas foram descobertas e ao aeroporto de Orly, ao sul de Paris.

Com ele, os agentes apreenderam documentos, celulares e cartões de crédito. Após a identificação dos mortos, foi constatado que os objetos pertenciam às vítimas. Embora os indícios o incriminem, o tunisiano não confessou os crimes e contesta as acusações. Segundo o jornal Le Parisien, que revelou detalhes do caso neste domingo (24), ele afirmou ser argelino e se chamar Ahmed Ben Ali.

A polícia informou que o suspeito vive na França há três anos e está em situação irregular há oito meses. Ele morava em um squat, uma ocupação localizada a poucos metros do trecho do rio onde os corpos foram encontrados. No local também residiam duas das vítimas. Os outros dois mortos não seriam conhecidos dele, mas pessoas próximas disseram às autoridades que ambos eram homossexuais.

‌



Embora os quatro cadáveres tenham sido retirados do rio no mesmo dia, as autópsias indicaram que o primeiro crime ocorreu mais de um mês antes. Três das vítimas tinham entre 21 e 26 anos e eram originárias do Norte da África. O quarto era um francês de 48 anos e teria sido o último a morrer. O corpo apresentava sinais de estrangulamento. Exames de DNA confirmaram a presença de material genético dessa vítima em uma mancha de sangue nas calças do suspeito.

A principal hipótese dos investigadores é que o tunisiano atraía os homens para a margem do Sena, conhecida como ponto de encontros sexuais. Um segundo suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado por falta de provas.

‌



O prefeito de Choisy-le-Roi declarou ao Parisien que o número de pessoas em situação de rua cresceu na região desde as Olimpíadas do ano passado. Organizações humanitárias denunciaram na época que centenas de sem-teto haviam sido expulsos de Paris nos meses que antecederam o evento esportivo.

Casos de assassinos em série são incomuns na França. Entre os mais notórios está o de Yvan Keller, preso em 2006. Ele afirmou ter matado 150 pessoas ao longo de uma década, mas a polícia conseguiu relacioná-lo a 23 assassinatos. Keller cometeu suicídio antes de ser julgado.

