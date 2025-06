Como é o fóssil de dinossauro que pode ser leiloado por até R$ 33 milhões nos EUA Raro esqueleto de ceratossauro de 150 milhões de anos vai a leilão em Nova York em 16 de julho Internacional|Do R7 17/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Raro esqueleto de ceratossauro de 150 milhões de anos vai a leilão nos EUA Divulgação/Sotheby's

Um esqueleto de ceratossauro, uma espécie de dinossauro predador que viveu há 150 milhões de anos, será leiloado por um preço estimado entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões (R$ 22 milhões a R$ 33 milhões, aproximadamente) nos Estados Unidos.

Descoberto em 1996 no estado de Wyoming, no oeste dos EUA, este é o quarto esqueleto conhecido da espécie e o único de um jovem já encontrado na história. Ele mede cerca de 3 metros de comprimento e tem um crânio completo, com 57 ossos, segundo a Sotheby’s, casa de leilões responsável pela oferta.

O fóssil, que não ganhou apelido, pertenceu ao Museu da Vida Antiga, em Utah, até ser vendido, em 2014, a um paleontólogo comercial chamado Brock Sisson, por um valor que não foi revelado, segundo o jornal The New York Times.

A venda, aprovada pelo conselho do museu, foi justificada pela entidade como necessária para sustentar as coleções e atividades educativas. Críticos, no entanto, questionam a transferência de um espécime científico para mãos privadas.

‌



O leilão preocupa paleontólogos, segundo o Times. Eles alertam que preços multimilionários podem inflacionar os custos de escavações e atrair especuladores, distorcendo o mercado de fósseis.

A Sotheby’s, porém, argumenta que essas vendas estimulam doações e financiam a paleontologia. “Este é um espécime notável, tanto pelo valor científico quanto pelo potencial de mercado”, disse Cassandra Hatton, vice-presidente e chefe global de ciência e história natural da Sotheby’s.

‌



O leilão do ceratossauro ocorre no dia 16 de julho. Ele sucede a venda, também organizada pela Sotheby’s, do estegossauro “Apex”, que foi vendido por US$ 45 milhões (cerca de 247 milhões) e, hoje, está emprestado ao Museu Americano de História Natural, em Nova York.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp