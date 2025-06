Quem é o atirador que matou uma deputada nos EUA? Vance Boelter, empresário do setor funerário, teria agido motivado por ódio político Internacional|Do R7 16/06/2025 - 09h32 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h32 ) twitter

Vance Boelter é dono de uma empresa de segurança privada chamada Praetorian Guard Security Services Praetorian Guard Security Services

Vance Boelter, apontado como autor do assassinato da deputada estadual americana Melissa Hortman e de seu marido, além da tentativa de homicídio do senador estadual John Hoffman e de sua mulher, foi detido pela polícia neste domingo (15). A confirmação foi feita pelo governador de Minnesota (EUA), Tim Walz.

De acordo com a acusação apresentada pelo Condado de Hennepin, Boelter enfrenta duas imputações por homicídio intencional em segundo grau e outras duas por tentativa de homicídio com dolo na mesma categoria. Ele poderá ser condenado a até 40 anos de prisão.

Boelter, de 57 anos, foi preso após 43 horas de buscas intensas por dezenas de equipes policiais. A série de ataques teve início na madrugada de sábado (14), quando o suspeito, disfarçado de policial e usando um colete balístico, invadiu as residências dos parlamentares em bairros diferentes da cidade de Minneapolis.

Armado, ele disparou contra os casais. Enquanto os Hortman foram encontrados mortos, os Hoffmans sobreviveram após serem baleados múltiplas vezes.

‌



Boelter morava em Green Isle, uma pequena cidade a cerca de uma hora do local dos crimes. Seu carro foi encontrado abandonado próximo à região, com um documento que continha uma lista com cerca de 70 nomes, todos ligados ao Partido Democrata, centros de saúde reprodutiva ou movimentos progressistas. Entre os alvos estavam senadores, deputados, médicos e líderes comunitários.

Apesar de registros oficiais apontarem “nenhuma preferência partidária”, pessoas próximas relatam que Boelter era um eleitor de Donald Trump, conservador, contrário ao aborto e crítico da comunidade LGBTQ+. Em suas redes, evitava declarações políticas, mas em sermões publicados durante missões religiosas na África, chegou a dizer que “há pessoas nos Estados Unidos que não sabem qual é seu sexo ou orientação”.

‌



Boelter tinha uma trajetória profissional bastante diversa. Foi gerente de um posto de gasolina e de uma loja de conveniência, trabalhou com retirada de cadáveres em funerárias, atuou como voluntário cristão na África e liderava, junto à esposa, uma empresa de segurança privada chamada Praetorian Guard Security Services. O site da empresa anunciava o uso de SUVs idênticos aos de forças policiais, o que pode ter facilitado o disfarce usado no crime.

Apesar do histórico conservador, Boelter chegou a integrar um conselho econômico do governo de Minnesota em 2016 e reconduzido ao cargo em 2019. Embora tenha participado de uma reunião virtual em 2022 ao lado do senador Hoffman, autoridades afirmam que não há confirmação de qualquer relação direta entre os dois.

‌



Amigos próximos relatam que Boelter enfrentava dificuldades financeiras e sinais de desgaste emocional. David Carlson, colega de quarto e amigo de infância, revelou ter recebido uma mensagem no sábado em que Boelter dizia que “poderia estar morto em breve” e agradecia pela amizade. Ele também havia adiantado quatro meses de aluguel antes de desaparecer.

Além da empresa de segurança, Boelter liderava, com a esposa, um ministério cristão chamado Revoformation Ministries. Ele se apresentava como reverendo e dizia já ter atuado em zonas de conflito, como Gaza e Cisjordânia, para “evangelizar militantes islâmicos”. As alegações, no entanto, não foram confirmadas por registros independentes.

Nos sermões gravados em igrejas da República Democrática do Congo, onde afirmava desenvolver projetos agrícolas, Boelter falava sobre sua conversão religiosa aos 17 anos e dizia ter sido tocado pelo sofrimento do povo congolês. Em uma de suas falas, mencionou ter sido amigo do missionário David Emerson, assassinado no Zimbábue em 1987.

Segundo a polícia, o ataque não foi acompanhado de manifesto tradicional, mas os investigadores encontraram anotações esparsas junto à lista de alvos. As autoridades seguem apurando se Boelter agiu sozinho e qual era exatamente seu plano.

No momento da prisão, Boelter estava armado, mas não reagiu. Ele foi encontrado em uma zona rural de Sibley County, perto de sua casa. Sua mulher e filhos foram abordados anteriormente, mas não foram detidos.

As autoridades continuam investigando o caso com cautela e alertaram que a motivação do crime pode envolver questões complexas, incluindo ideologia extremista, saúde mental e frustração pessoal.

