Famílias das vítimas de enchentes nos EUA acusam demora na retirada de crianças em camping

Famílias das vítimas das enchentes nos Estados Unidos afirmam que houve demora para a retirada das crianças que estavam no camping às margens do rio que transbordou no início deste mês. Segundo informações, os primeiros avisos chegaram à 1h14 da madrugada no horário local. Apesar do aviso, somente às 2h30, 1h16 minutos depois, o responsável pelo local teria tomado a decisão de deixar a área . Com a enchente, 27 pessoas que estavam no acampamento morreram, incluindo o responsável pelo local. A polícia realiza investigações para entender o que aconteceu.