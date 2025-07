Aliança entre Rússia e China ‘anda patinando’ sobre perspectiva militar, diz analista

Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e China se encontraram neste domingo (13), em Pequim. Eles discutiram a relação dos países com os Estados Unidos e as perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia . Segundo um comunicado conjunto, os representantes enfatizaram a importância de fortalecer a coordenação estreita entre os dois países no âmbito internacional, incluindo as Nações Unidas e o Conselho de Segurança.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (14), Vladimir Feijó, analista internacional, aponta um descompasso entre os dois países na questão militar. “As economias da China e da Rússia estão se integrando, os projetos de investimento terrestre e naval foram coordenados para se complementarem. Porém, sobre a perspectiva militar, essa é uma aliança que anda patinando”, afirma.



Segundo o especialista, a respeito do conflito na Ucrânia, “a China é crítica à Rússia , não apoia política de agressão, mas, ao mesmo tempo, critica a Ucrânia pela postura preconceituosa de ter barrado a língua russa do funcionamento da Ucrânia”.