Ilha na costa oeste da África pode desaparecer devido às mudanças climáticas e avanço dos oceanos

A ilha de Nyangai, em Serra Leoa, pode desaparecer devido às mudanças climáticas, que causam o avanço do mar . A ilha pertence ao Arquipélago das Tartarugas, no oceano Atlântico, e fica localizada na costa oeste da África . Moradores de Nyangai são constantemente forçados a abandonarem as casas. Em menos de 2 anos, a ilha perdeu dois terços de superfície e a população, estimada em mil habitantes há 10 anos, atualmente não passa de 300.



Serra Leoa é considerado um dos lugares mais ameaçados do mundo pelas mudanças climáticas . Um estudo da Agência Nacional de Gestão de Desastres do país estima que o número de pessoas ameaçadas pela elevação do nível do mar na região ultrapassa os 2 milhões.



Segundo um relatório de 2024, divulgado pela Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), desastres climáticos causaram cerca de 220 milhões de deslocamentos em todo o mundo em dez anos. O estudo também indica que, até 2040, o número de países enfrentando extremos climáticos deve aumentar de três para 65.