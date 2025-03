Como estão os dois cães de Gene Hackman que sobreviveram à tragédia O representante dos bens da família alegou que os animais estão ‘seguros e saudáveis’ Internacional|Do R7 18/03/2025 - 19h38 (Atualizado em 18/03/2025 - 19h49 ) twitter

Dois cachorros da família foram encontrados vivos pela polícia e foram levados para um novo lar. Reprodução/Record

Os dois cães do casal Gene Hackman e Betsy Arakawa que foram encontrados vivos já estão em um novo lar.

“Em resposta a inúmeras perguntas sobre os cães de Hackman, Bear e Nikita foram colocados em lares apropriados”, disse a advogada Julia Peters, representante dos bens da família à revista People.

Os pets passaram alguns dias em uma creche para animais, foram cuidados por um amigo do casal e, depois, foram adotados para uma nova casa.

Peters informou também que os dois cães ajudaram os policiais a encontrar os corpos de Hackman e Betsy.

De acordo com boletim publicado na sexta-feira (7) por Heather Jarrell, legista-chefe do Gabinete do Investigador Médico do Novo México, Gene Hackman morreu aos 95 anos de doença cardiovascular, com Alzheimer como fator contribuinte.

Já Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, faleceu devido à síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença rara e grave transmitida por roedores infectados.

A cadela Zinna também foi encontrada junto do casal, segundo a polícia local. Ela estava morta em uma caixa no armário do banheiro, perto do corpo de Betsy. Um exame constatou que a cadela morreu de desidratação e fome.

