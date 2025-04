Confusão em voo: criança tenta atacar passageira com garfo e mulher reage com sandália Segundo o relato, tudo aconteceu enquanto a mãe da menina dormia durante o trajeto Internacional|Do R7 20/04/2025 - 08h58 (Atualizado em 20/04/2025 - 09h05 ) twitter

Criança tenta atacar passageira com garfo e mulher reage com sandália Reprodução/TikTok/donnitta_renee - Arquivo

Um voo que partia do Catar com destino a Nova York, nos Estados Unidos, virou palco de uma cena inusitada quando uma criança tentou agredir uma passageira com um garfo. O caso viralizou nas redes sociais após ser registrado e publicado pela irmã da vítima no perfil @donnitta_renee, que somou mais de 17 milhões de visualizações com o vídeo.

Segundo o relato, tudo aconteceu enquanto a mãe da menina dormia durante o trajeto. Sem supervisão, a garotinha caminhava pelo corredor do avião e, de repente, atacou uma mulher com o utensílio. “Ela está aqui atacando pessoas com garfos. Ela simplesmente me atacou do nada com um garfo”, diz a passageira visivelmente irritada no vídeo.

Outros passageiros tentaram intervir, tirando o garfo da mão da criança e acordando a mãe. Em meio à confusão, a mulher atingida chegou a pegar uma sandália para se defender, enquanto a irmã que filmava a cena ria ao fundo. A atitude dividiu opiniões nas redes.

Nos comentários, muitos internautas se mostraram chocados com o comportamento da menina e, principalmente, com a reação dos adultos. “Vocês estão rindo, mas isso não está certo”, criticou uma usuária. Outra comentou com humor: “Você pegou a sandália como se ela fosse uma barata!”

No entanto, a maior parte das críticas se voltou para a falta de atenção dos responsáveis pela criança. “Por que ela está andando por aí com um garfo de aço?”, questionou um internauta. “Onde estão os pais? Quem deixa seu filho incomodar os outros no avião?”, escreveu outro. “Alguns pais não entendem que nem todo mundo acha seu filho adorável”, ironizou mais um comentário.

Com a repercussão do vídeo, a autora da publicação fez um novo desabafo. “A mãe não fez nada. A essa altura, sentimos que ela só queria que outra pessoa cuidasse dos filhos”, disse, reforçando a sensação de descaso dos responsáveis.

Até o momento, a companhia aérea não se pronunciou sobre o incidente.

