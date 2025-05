Copiloto confunde esquerda e direita e causa incêndio em avião Erro ocorreu em voo que iria sair do aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, para o Canadá Internacional|Do R7 09/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h23 ) twitter

Boeing 777 transportava 334 passageiros e 13 tripulantes, mas ninguém se feriu Nick Morrish/British Airways

Um avião da British Airways que se preparava para decolar no aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, teve a decolagem abortada após um erro do copiloto, que confundiu os lados esquerdo e direito. O incidente ocorreu em 28 de junho de 2024 durante um voo com destino a Vancouver, no Canadá, e resultou em um incêndio no sistema de freios da aeronave.

O caso voltou a ser discutido nesta semana após publicação do relatório do órgão britânico responsável por investigar acidentes aéreos (AAIB). Segundo o documento, o copiloto acionou, por engano, uma alavanca para a esquerda ao invés da direita, reduzindo assim o empuxo do avião no momento crítico em que o comandante ordenava a aceleração para decolagem. A confusão levou à interrupção da manobra e ao superaquecimento dos freios.

A aeronave, um Boeing 777, transportava 334 passageiros e 13 tripulantes. Apesar do susto e do fogo no trem de pouso direito, o avião conseguiu parar com segurança antes do final da pista, sem que houvesse feridos. Equipes de emergência do aeroporto foram rapidamente acionadas para conter o incêndio.

‌



O incidente causou um fechamento temporário da pista por 50 minutos, levando ao cancelamento de 23 decolagens em Gatwick. A British Airways declarou que a segurança é sua prioridade máxima e elogiou a ação dos pilotos em garantir um pouso seguro após o erro.

‌



A investigação apontou que a manhã do voo era tranquila, sem fatores externos de distração. O copiloto, com mais de 6.100 horas de experiência, demonstrou surpresa com o engano e disse não conseguir identificar o motivo da confusão. Ele havia voado pela última vez duas semanas antes do episódio.

‌



Curiosamente, a British Airways havia emitido, quatro dias antes do incidente, um aviso de segurança aos seus pilotos com orientações para refletirem bem sobre cada ação antes de executá-la. O alerta recomendava uma pausa consciente para garantir decisões corretas durante o voo.

Em resposta ao episódio, a companhia aérea atualizou seu material de instrução, incluindo erros de seleção de comandos como um novo tema nos briefings pré-voo. Além disso, reforçou a importância da atenção e do foco nos treinamentos em simuladores.

