Pai leva filha de 11 anos para roubo e a abandona ao ser pego no flagra Homem de 29 anos vai responder na Justiça por invasão de domicílio, furto, indução de menor a cometer crime, entre outros crimes Internacional|Do R7 09/05/2025 - 11h03 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h03 )

Andre Stephon-Curtis Broadenax foi preso após fugir e abandonar a filha de 11 anos em cena de crime Reprodução

Um homem de 29 anos protagonizou uma cena inacreditável em Detroit, Michigan, nos Estados Unidos. Pai de uma menina de 11 anos, Andre Stephon-Curtis Broadenax teria roubado um carro em uma cidade próxima, e foi com a filha até uma casa em reforma que pretendia roubar.

Ao ser surpreendido pelo filho do dono da casa, Broadenax simplesmente fugiu do local, deixando a filha de 11 anos sozinha para trás, segundo os promotores. O caso teria ocorrido no último dia 29 de abril, e chocou a vizinhança.

David Bridges, que vive próximo do local onde teria ocorrido o crime, disse que o bairro costuma ser tranquilo e criticou a atitude de Broadenax. “Sendo pai de oito filhos, não consigo me imaginar usando nenhum deles para invadir uma casa ou fazer qualquer coisa para prejudicar outra pessoa, porque é errado. Você poderia ter perdido a sua vida e a do seu filho, então é muito triste”, disse.

A tentativa de roubo só não se concretizou, pois o filho do dono da casa apareceu de forma inesperada. Ao ser pego de surpresa, o homem de 29 anos largou tudo, inclusive a filha, e fugiu do local a pé. A garota ficou sozinha na cena do crime, ao lado do carro roubado.

Horas depois, o pai da criança foi preso, sem oferecer resistências. Para os vizinhos, o caso beira o inacreditável. “Você levou sua filha para cometer um crime e ainda fugiu sem ela? Isso é triste demais”, disse um morador à imprensa local.

Broadenax agora vai responder por uma série de crimes: invasão de domicílio, furto, receptação de veículo roubado, aliciamento de menor para fins criminosos e até contribuição para a delinquência infantil.

