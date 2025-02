Coreia do Norte ameaça resposta estratégica após exercícios militares de EUA e Coreia do Sul Pyongyang alega que, desde a posse do governo Trump no mês passado, os EUA têm intensificado provocações militares Internacional|Do R7 21/02/2025 - 21h41 (Atualizado em 21/02/2025 - 21h41 ) twitter

Norte-coreanos afirmaram que irão “responder à ameaça estratégica dos EUA e seus inimigos com seus próprios meios estratégicos” Reprodução/Agência Central de Notícias da Coreia

A Coreia do Norte anunciou que mobilizará no sábado (22) “meios estratégicos” e exercícios militares em resposta ao que classifica como ameaças dos Estados Unidos e Coreia do Sul. O alerta norte-coreano ocorre após um exercício militar conjunto entre Washington e Seul, que contou com a participação de um bombardeiro americano Rockwell B-1 Lancer.

Em comunicado divulgado pela Agência Central de Notícias da Coreia, o chefe da assessoria de imprensa do Ministério da Defesa norte-coreano afirmou que o país “responderá à ameaça estratégica dos EUA e seus inimigos com seus próprios meios estratégicos” e seguirá adotando “medidas militares responsáveis” para lidar com a instabilidade na Península Coreana.

Pyongyang alega que, desde a posse do governo Trump no mês passado, os EUA têm intensificado provocações militares, representando uma “crescente ameaça à segurança do regime norte-coreano”. Segundo o comunicado, o fortalecimento da força nuclear do país é uma resposta necessária ao aumento da pressão militar por parte dos EUA e seus aliados.

A Coreia do Norte há anos denuncia os exercícios militares entre Coreia do Sul e EUA como um ensaio para uma possível invasão, enquanto o Ocidente e seus aliados argumentam que as manobras são apenas defensivas.