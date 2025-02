Elon Musk fará pente-fino no Fort Knox, super cofre com o ouro dos EUA Entre segredos, segurança extrema e teorias da conspiração, o depósito de ouro mais famoso do mundo pode passar por uma nova inspeção Internacional|Do R7 21/02/2025 - 09h10 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elon Musk fará pente-fino no Fort Knox, super cofre com o ouro dos EUA Reprodução/X

Em meio às colinas do Kentucky, uma imponente fortaleza mantém há décadas um dos maiores tesouros da história americana. O Depósito de Ouro de Fort Knox é um símbolo de segurança, mistério e poder econômico. Criado em 1937 para armazenar reservas de ouro do Tesouro dos Estados Unidos, o local sempre despertou curiosidade e especulações. Agora, uma nova iniciativa pretende trazer respostas sobre o que realmente há por trás de suas portas blindadas.

O presidente Donald Trump anunciou recentemente que Elon Musk, bilionário e CEO da Tesla e SpaceX, terá a missão de conduzir uma análise detalhada das reservas armazenadas em Fort Knox.

Segundo Trump, essa inspeção é necessária para garantir que todo o ouro ainda está lá, afastando teorias da conspiração que circulam há décadas. No entanto, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforça que auditorias são realizadas anualmente e que tudo está devidamente contabilizado.

A História do Forte Que Virou Cofre

O local onde Fort Knox está situado tem uma longa trajetória militar. Originalmente estabelecido como Campo Knox durante a Primeira Guerra Mundial, a instalação era usada para treinamentos de artilharia. Anos depois, tornou-se um posto permanente do Exército e passou a ser conhecido pelo nome atual.

‌



Com a Grande Depressão e o colapso do mercado financeiro nos anos 1930, o governo americano decidiu criar um local seguro para armazenar sua crescente reserva de ouro. Assim, Fort Knox foi escolhido como depósito oficial, e em 1937 o primeiro carregamento de ouro chegou ao local sob forte escolta militar. O Exército, ciente do valor estratégico do cofre, desenvolveu ao longo dos anos um sistema de segurança que fez com que Fort Knox se tornasse sinônimo de impenetrabilidade.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a base foi essencial para o treinamento de tropas blindadas, consolidando-se como um dos principais centros militares do país. Por quase 80 anos, foi conhecida como a “Casa da Cavalaria e da Blindagem”. No entanto, em 2005, o Exército realocou esse centro para Fort Benning, na Geórgia, e o local passou a sediar o comando de Recursos Humanos do Exército.

‌



Ouro e Segredos: O Que Realmente Há Dentro do Cofre?

Fort Knox abriga aproximadamente 4.600 toneladas de ouro, o que representa cerca de metade das reservas do Tesouro americano. Esse estoque valeria, nos valores atuais, algo em torno de US$ 6,22 bilhões (ou cerca de R$ 35,5 bilhões). No entanto, o mistério em torno do local sempre alimentou teorias e dúvidas.

Uma das poucas vezes em que Fort Knox foi aberto para visitantes ocorreu em 1974, quando um grupo de jornalistas e congressistas foi autorizado a entrar nos cofres para acabar com boatos de que o ouro teria desaparecido. Antes disso, apenas o presidente Franklin D. Roosevelt havia visitado a instalação. Em 2017, uma nova inspeção ocorreu, desta vez com a presença do então secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, e outras autoridades.

‌



Mesmo com essas visitas, o local continua cercado de segredos. As especificidades de sua estrutura são conhecidas apenas por poucas pessoas, e ninguém tem acesso completo aos procedimentos necessários para abrir o cofre. O que se sabe é que a construção utiliza uma combinação de granito, concreto reforçado e aço estrutural, garantindo uma segurança quase intransponível.

Fort Knox na Cultura Popular

A fama do cofre ultrapassa sua função real e se tornou parte do imaginário coletivo. Diversas produções já exploraram a ideia de um local impenetrável cheio de riquezas. Em 1952, um desenho animado do Looney Tunes mostrou Pernalonga e Eufrazino tentando encontrar ouro dentro do depósito. Em 1964, Fort Knox foi o centro da trama do filme “Goldfinger”, da franquia James Bond, onde o vilão planejava contaminar o estoque de ouro para desestabilizar a economia global. A base também apareceu na comédia “Stripes”, de 1981.

A ideia de que Fort Knox guarda segredos além do ouro continua alimentando histórias e teorias da conspiração. Alguns afirmam que documentos históricos sigilosos podem estar escondidos no local, enquanto outros sugerem que até mesmo alienígenas já foram armazenados lá. Nenhuma dessas alegações foi comprovada, mas a falta de acesso público só intensifica as especulações.

Com a nova análise proposta por Elon Musk, o mundo pode estar prestes a ter novas informações sobre Fort Knox. Se houver alguma discrepância nas reservas ou algum detalhe inédito revelado, o impacto pode ser significativo, tanto para a confiança na economia americana quanto para o legado de um dos cofres mais protegidos da história.