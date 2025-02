EUA envia bombardeiros à Coreia do Sul em meio a tensões com a ditadura de Kim Jong-un O bombardeiro B-1B, utilizado no exercício, tem capacidade de carregar até 34 toneladas de bombas e mísseis Internacional|Do R7 20/02/2025 - 19h47 (Atualizado em 20/02/2025 - 19h47 ) twitter

Este foi o primeiro exercício bilateral entre EUA e Coreia do Sul em 2025 Divulgação/Força Aérea da Coreia do Sul

Os Estados Unidos enviaram dois bombardeiros supersônicos B-1B à Península Coreana nesta quinta-feira (20) para um exercício militar conjunto com a Coreia do Sul. A operação foi interpretada como um recado direto à Coreia do Norte, que mantém um programa ativo de armas nucleares.

Demonstração de força

As aeronaves partiram da base aérea de Guam, no Oceano Pacífico, e participaram do treinamento ao lado de caças norte-americanos F-16 e F-35B, além de jatos sul-coreanos F-15K e F-35A. O objetivo, segundo o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, foi reforçar a prontidão da aliança diante das ameaças nucleares de Pyongyang.

O bombardeiro B-1B, conhecido como Lancer, tem capacidade para carregar até 75 mil libras de bombas e mísseis (34 toneladas) e pode voar a Mach 1,2, superando a velocidade do som. Embora não esteja mais equipado para ataques nucleares desde 2007, a aeronave é considerada uma peça-chave para operações de dissuasão estratégica dos EUA.

EUA mantém pressão sobre Pyongyang

Este foi o primeiro exercício bilateral entre EUA e Coreia do Sul em 2025. No mês passado, ambos os países já haviam realizado um treinamento trilateral com o Japão, reforçando o alinhamento militar e a influência na região.

As manobras ocorrem em um momento de crescente tensão na península. O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, vem ampliando seu arsenal nuclear e rejeita qualquer possibilidade de desarmamento. A Casa Branca reafirmou que a “desnuclearização completa” da Coreia do Norte continua sendo uma prioridade do governo norte-americano, sobretudo na gestão de Donald Trump.

O Tenente-General David Iverson, comandante da Sétima Força Aérea dos EUA na Coreia do Sul, destacou a importância dos treinamentos conjuntos. “Cada vez que nossas forças planejam e executam missões em conjunto, fortalecemos nossa capacidade de defesa e aumentamos a prontidão da aliança”, afirmou.

Já o Ministério da Defesa sul-coreano afirmou que os exercícios são uma resposta às ameaças norte-coreanas e um esforço para fortalecer a aliança com o Ocidente.