Coreia do Norte diz que suas armas nucleares não são moeda de troca Ditadura de Kim Jong-un ainda afirmou que não tem interesse em negociar a desnuclearização com os EUA Internacional|Do R7 07/02/2025 - 20h49 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h49 )

Kim Jong-un visita usina de enriquecimento de urânio Reprodução/Rodong Sinmun

A Coreia do Norte disse nesta sexta-feira (7) que suas armas nucleares não são uma moeda de troca, mas foram projetadas para uso em combate contra tentativas de seus inimigos de invadir o país.

A declaração ocorre após a Casa Branca dizer que Washington buscará " a desnuclearização completa da Coreia do Norte “, sob o comando do presidente dos EUA, Donald Trump.

A KCNA, a agência de informação oficial da Coreia do Norte, afirmou que não tem interesse em retomar as negociações de desnuclearização com os EUA.

“Nossa força nuclear não é algo que pode ser anunciado para ganhar reconhecimento de alguém e nem mesmo uma moeda de troca que pode ser trocada por uma mera quantia de dinheiro”, disse a KCNA.

‌



“A força nuclear do nosso país é invariavelmente usada em combate real, numa tentativa de rapidamente cortar a origem de qualquer tentativa de invasão por forças hostis que infrinjam o direito soberano do país e a segurança do povo, e ameacem a paz regional”, acrescentou.

Mais cedo, Donald Trump disse que os EUA manterão relações com a Coreia do Norte. “Teremos relações com a Coreia do Norte, com Kim Jong-un”, disse Trump em uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, na Casa Branca, nesta sexta-feira (7).

No mês passado, Trump expressou sua intenção de se encontrar com o ditador norte-coreano. Sem responder diretamente à proposta de Trump, a Coreia do Norte revelou a visita de Kim Jong-un a uma instalação de enriquecimento de urânio , ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de fortalecer o “escudo nuclear” do país contra países hostis.