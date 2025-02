Em visita a usina nuclear, Kim Jong-un diz que ‘confronto é inevitável’ Em resposta, Estados Unidos dizem que Trump irá buscar a ‘desnuclearização completa da Coreia do Norte’ Internacional|Do R7 28/01/2025 - 20h39 (Atualizado em 28/01/2025 - 20h44 ) twitter

Kim Jong-un visita usina de enriquecimento de urânio Reprodução/Rodong Sinmun

O ditador norte-coreano Kim Jong-un visitou uma usina de enriquecimento de urânio e afirmou que o aumento da produção de armas nucleares é necessário para impedir ataques inimigos, segundo informações divulgadas pela mídia estatal nesta quarta-feira (28), no horário local (noite de terça-feira, 28, no Brasil).

Kim Jong-un pediu “superação do plano de produção de materiais nucleares de nível militar e fortalecimento do escudo nuclear do país”.

“O ambiente externo que enfrentamos continua grave e os desafios colocados pelas forças hostis que procuram estabelecer a superioridade militar estão se tornando ainda mais intensos”, acrescentou o ditador. Analistas apontam que a expressão “forças hostis” é uma referência indireta aos EUA, Coreia do Sul e Japão.

“O confronto a longo prazo com os países mais instáveis e astuciosamente hostis do mundo é inevitável”, acrescentou Kim Jong-un, segundo a NK News.

O ditador ainda acrescentou que “o fortalecimento contínuo do escudo nuclear, que garante de forma confiável a soberania nacional, os interesses e o direito ao desenvolvimento, é uma necessidade absoluta”.

Esta é a segunda visita de Kim Jong-un a uma usina de enriquecimento de urânio desde setembro, quando a mídia estatal publicou fotos de uma instalação desse tipo pela primeira vez.

A fala do ditador ocorre poucos dias após a posse de Donald Trump como presidente dos EUA. Na quarta-feira (22), a mídia estatal norte-coreana chegou a destacar a posse do republicano, mas não fez maiores comentários sobre a presidência.

Em seu primeiro mandato (2017-2021), Trump se reuniu com o ditador da Coreia do Norte em três ocasiões. Na quinta-feira (23), em entrevista à Fox News, Trump foi questionado se estenderia a mão ao ditador coreano. “Sim, farei isso. Kim Jong-un é um cara inteligente”, respondeu.

Após a divulgação da visita de Kim Jong-un a usina de enriquecimento de urânio, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Brian Hughes, disse que o presidente dos EUA irá buscar a “desnuclearização completa da Coreia do Norte”.

“O presidente Trump buscará a desnuclearização completa da Coreia do Norte, assim como fez em seu primeiro mandato”, disse Hughes à agência de notícias sul-coreana Yonhap.

“O presidente Trump tinha um bom relacionamento com Kim Jong-un, e sua mistura de firmeza e diplomacia levou ao primeiro compromisso de nível de liderança para completar a desnuclearização”, acrescentou.