Coreia do Norte realiza concurso de culinária com carne de cachorro Competição em Pyongyang reúne 200 cozinheiros para promover sopa tradicional de "carne doce" Internacional|Do R7 04/07/2025 - 14h27 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h27 )

Reprodução/Televisão Central Coreana

A Coreia do Norte realizou recentemente um concurso de culinária em Pyongyang, a capital do país, para aprimorar as técnicas de preparo da carne de cachorro, conhecida localmente como “carne doce”.

Segundo a Televisão Central Coreana, a competição busca elevar os padrões culinários e compartilhar conhecimentos sobre o preparo desse prato, promovido entre os norte-coreanos como uma fonte tradicional de energia.

O evento, sediado em um grande restaurante da capital, reuniu cerca de 200 cozinheiros de diferentes partes de Pyongyang, número duas vezes maior que o registrado na edição do ano passado.

A mídia estatal destacou a importância cultural da sopa de “carne doce”, que, segundo as autoridades locais, é valorizada por suas propriedades energéticas no verão, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Na Coreia do Norte, onde a escassez crônica de alimentos é uma realidade, o consumo de carne de cachorro é oficialmente incentivado pelo governo. Em 2022, a sopa foi registrada como patrimônio cultural imaterial regional.

A prática contrasta fortemente com a legislação da Coreia do Sul, que, no último ano, aprovou uma lei que proíbe a criação, distribuição e venda de carne de cachorro para consumo. Segundo a Yonhap, a medida entrará em vigor a partir de fevereiro de 2027.

