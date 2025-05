Análise: instabilidade na política sul-coreana mostra como é frágil a situação entre as Coreias

“Essa instabilidade pode ser uma ponte de fragilidade na disputa de longa data entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte ”, afirma Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais da Universidade de França, em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (1°) sobre o indiciamento do ex-presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol .



Segundo o professor, a instabilidade política da Coreia do Sul prova como a tensão entre as Coreias ainda é alta. O conflito nunca teve um cessar-fogo estabelecido, e a Coreia do Norte constantemente faz exercícios militares nos mares do sul.



O ex-presidente sul-coreano foi indiciado por abuso de poder. A nova acusação aconteceu depois de o então líder decretar lei marcial em 03 de dezembro de 2024. A ação foi derrubada por legisladores da oposição, que também votaram pela destituição de Yeol.



O impeachment do ex-presidente foi confirmado no mês passado, quando os promotores acusaram o político de liderar uma insurreição, acusação pela qual ele não é protegido pela imunidade presidencial. Se for condenado, o político pode ser sentenciado à prisão perpétua ou à morte.