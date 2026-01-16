Costa Rica está construindo presídio de segurança máxima com apoio do governo de El Salvador Presidente Rodrigo Chaves anunciou prisão como parte de uma ofensiva contra a violência impulsionada pelo tráfico de drogas

A nova prisão terá capacidade para 5.100 detentos e aumentará a capacidade prisional do país em 40%.

O projeto é apoiado pelo governo de El Salvador, com a visita do presidente salvadorenho, Nayib Bukele.

A insegurança ligada ao narcotráfico é uma preocupação crescente para a população, especialmente antes das eleições de fevereiro.

A Costa Rica, país considerado um dos mais seguros da América Central, está construindo um presídio de segurança máxima nas vésperas das eleições presidenciais. A nova unidade, chamada Centro de Alto Confinamento do Crime Organizado, irá comportar 5.100 detentos e aumentará a capacidade prisional da Costa Rica em 40%.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitou as obras no país vizinho. O governo salvadorenho está ajudando a construir a prisão, anunciada pelo presidente costa-riquenho Rodrigo Chaves como parte de uma ofensiva contra a violência impulsionada pelo tráfico de drogas.

Por muito tempo considerado o país mais seguro da América Central, a Costa Rica enfrenta uma onda de homicídios ligada a grupos de narcotráfico que disputam territórios e mercados.

Pesquisas de opinião apontam a insegurança como a principal preocupação do público antes das eleições gerais de 1º de fevereiro. Grupos de oposição criticaram a visita de Bukele como uma possível interferência na eleição da Costa Rica.

