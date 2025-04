Criança vomita vermes depois de semanas com dores e diagnóstico errado de infecção e gases Garoto de 3 anos precisou passar por cirurgia para remover parasitas que obstruíam o intestino, condição rara sobretudo nesta idade Internacional|Filipe Pereira*, do R7 13/04/2025 - 14h24 (Atualizado em 13/04/2025 - 14h24 ) twitter

Exame de imagem mostrou pontos de obstrução no intestino do menino Reprodução/Journal of Medical Case Reports/13.04.2025

Um garoto de 3 anos precisou passar por uma cirurgia após ter o intestino obstruído por diversas lombrigas em Bali, na Indonésia. O caso, que recebeu primeiros diagnósticos de infecção urinária e constipação, foi divulgado por meio de um artigo publicado no Journal of Medical Case Reports na última quinta-feira (10).

Com a queixa de não conseguir evacuar e inchaço abdominal há três dias, o menino chegou à ala pediátrica do hospital geral Soebandi. O paciente estava em observação, quando começou a vomitar os vermes. Uma semana antes, a criança havia apresentado febre e diarreia, sendo diagnosticada com uma infecção do trato urinário.

Após a realização de exames de sangue, foi constatado o quadro anemia e leucocitose, o aumento de glóbulos brancos no sangue — um sinal para a presença de parasitas. Também foram feitos exames de imagem, em que foram detectadas obstruções intestinais, que levaram os médicos a fazer uma cirurgia.

Com a presença de três pontos de obstrução no intestino do menino, a equipe médica decidiu por fazer uma ileostomia — procedimento em que se faz uma abertura do intestino, um estoma, para desviar o fluxo da região —, além de uma ordenha para mover os parasitas para o cólon e fazer a retirada.

Parasitas do tipo Ascaris lumbricoides atingem cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo Reprodução/Journal of Medical Case Reports/13.04.2025

Após enviados para o departamento de parasitologia, o diagnóstico mostrou vermes do tipo Ascaris lumbricoides — lombrigas que podem medir até 35 cm. O paciente recebeu medicações no hospital, como antibióticos e anti-helmínticos e fez o restante do tratamento em casa.

Apesar infectar aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas ao redor do mundo, casos de infecções por Ascaris lumbricoides que causam obstruções e até perfurações intestinais são raros, principalmente em crianças. A presença do parasita pode ficar assintomática ou apresentar quadros de dor abdominal, diarreia e anemia.

Apesar de comum a infecção por parasitas, obstruções e perfurações intestinais são raras Reprodução/Journal of Medical Case Reports/13.04.2025

Registros de infecção são mais endêmicos em locais que não possuem condições de saneamento básico, com água suja e solo contaminado, como na cidade de Jamber, onde o garoto morava. A família dele relatou à equipe médica que o menino brincava próximo ao rio sem calçados, além de ir com os avós no aterro sanitário e beber água não fervida.

*Sob a supervisão de Raphael Hakime, editor-chefe do R7