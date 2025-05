Passageira tira a roupa e faz cocô no assento durante voo Incidente incomum ocorreu durante viagem da Filadélfia para Chicago, nos EUA Internacional|Do R7 02/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h43 ) twitter

Avião precisou ser tirado de circulação após o incidente Divulgação/Southwest Airlines

Um avião da Southwest Airlines que partia da Filadélfia com destino ao aeroporto Midway, em Chicago, precisou ser retirado de operação após um incidente chocante a bordo. Durante o trajeto, uma passageira se despiu completamente e defecou no próprio assento, gerando pânico entre os demais ocupantes da aeronave.

O episódio ocorreu no voo 418 e foi confirmado pela emissora NBC Chicago. Assim que a aeronave pousou, equipes médicas e policiais aguardavam no aeroporto para lidar com a passageira e garantir a segurança dos demais ocupantes.

Diante da gravidade da situação e por precaução sanitária, a empresa aérea decidiu tirar imediatamente o avião de circulação para uma limpeza profunda. A Southwest Airlines lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos passageiros afetados pela situação incomum.

‌



Em nota oficial, a companhia destacou que suas equipes estão entrando em contato com os viajantes impactados para se desculpar pelos transtornos e eventuais atrasos. A empresa reiterou que a segurança de clientes e funcionários continua sendo sua prioridade máxima.

‌



O voo em questão já fazia parte de uma sequência de contratempos enfrentados pela Southwest Airlines, incluindo recentemente um incêndio em um motor durante um pouso em Houston.

