Príncipe Harry diz que rei Charles não fala com ele e pede reconciliação Duque de Sussex concedeu uma rara entrevista à BBC Internacional|Do R7 02/05/2025 - 17h52 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h52 )

Na entrevista, Harry afirmou que perdoa os familiares com quem se desentendeu Reprodução de vídeo/BBC

Em uma entrevista reveladora à BBC, o príncipe Harry afirmou que deseja uma reconciliação com sua família, apesar de o rei Charles III, seu pai, se recusar a falar com ele.

O duque de Sussex disse que perdoou os familiares com quem teve desentendimentos, e destacou que não vê mais sentido em prolongar os conflitos. Ele afirmou estar sensibilizado pelo estado de saúde do pai, que enfrenta um câncer, e teme não ter muito tempo restante com ele.

Harry também lamentou a derrota no processo judicial que tentava recuperar sua segurança financiada com recursos públicos no Reino Unido, retirada após ele e Meghan Markle abandonarem seus deveres reais em 2020. Ele declarou que a perda na Justiça o devastou, especialmente por acreditar que houve influência da família real na decisão do comitê responsável, o que classificou como uma “trama do establishment”.

O príncipe declarou que o rei Charles não fala com ele “por causa dessa questão da segurança”, e que, por isso, não vê possibilidade de retornar ao Reino Unido com a esposa e os filhos. Ele afirmou que “não consegue imaginar um mundo” em que possa levar Meghan, além dos filhos dele, Archie e Lilibet, ao país natal nas atuais condições, apontando a falta de proteção adequada.

O Palácio de Buckingham respondeu com uma rara declaração, afirmando que “todas essas questões já foram examinadas repetidamente e meticulosamente pelos tribunais, sempre com a mesma conclusão”. A fala do palácio reafirma a posição de que não há base legal para restaurar os privilégios de segurança de Harry.

Durante o processo judicial, Harry argumentou que foi tratado de forma injusta ao ser rebaixado em prioridade de segurança, mesmo alertando sobre os riscos à sua família. A corte, no entanto, rejeitou a apelação, com os juízes afirmando que os argumentos do príncipe não apresentavam fundamentos jurídicos suficientes, apesar de reconhecerem o risco envolvido.

Harry classificou o processo como manipulado e expressou frustração com a atuação da Casa Real. Ele questionou se os responsáveis por essas decisões consideram aceitável expor sua família a riscos, sugerindo que a retirada da segurança foi uma tentativa de forçá-lo a retornar ao Reino Unido sob os termos da monarquia.

Apesar das críticas, o príncipe reafirmou seu amor pelo país e lamentou que seus filhos possam crescer sem conhecer suas raízes britânicas. Ele declarou que não recorrerá mais na Justiça, reconhecendo que não há como vencer essa batalha pelos tribunais e criticou o fato de não ter sido alertado sobre isso desde o início.

Na entrevista, Harry também deixou um apelo por segurança e união, afirmando que “a vida é preciosa” e que sua prioridade é garantir o bem-estar de sua família. A entrevista reacende as tensões entre o duque de Sussex e a família real, ao mesmo tempo em que revela sua disposição para tentar uma reaproximação, apesar dos obstáculos institucionais e familiares.

