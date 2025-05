Cultivo de banana corre risco de desaparecer devido à crise climática, diz estudo Relatório aponta que temperaturas extremas e doenças fúngicas podem tornar 60% das áreas de cultivo inadequadas até 2080 Internacional|Do R7 14/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 02h00 ) twitter

Banana é a fruta mais consumida no mundo Reprodução/Record News

A banana, a fruta mais consumida no planeta, está ameaçada pela crise climática, segundo uma pesquisa publicada pela Christian Aid, uma ONG internacional que luta contra a pobreza e a injustiça.

O estudo diz que, até 2080, cerca de 60% das áreas ideais para plantar bananas na América Latina e no Caribe – que produzem 80% das bananas vendidas no mundo – podem não servir mais para o cultivo.

Isso pode acontecer por causa do calor intenso, das chuvas desreguladas e de doenças que atacam as plantações.

A banana é a quarta maior fonte de alimento no mundo, atrás só do trigo, do arroz e do milho. Mais de 400 milhões de pessoas contam com ela para até 27% das calorias que consomem todos os dias.

Por que a banana está em perigo?

Quase todas as bananas que chegam aos supermercados são da variedade chamada Cavendish (também conhecida como banana nanica). Essa banana é escolhida porque é gostosa, aguenta bem o transporte e dá muitas frutas por planta. Mas há um problema: todas as Cavendish são como “clones” umas das outras.

Elas vêm de sementes, que criam plantas diferentes, mas de mudas que são geneticamente iguais. Isso significa que todas têm as mesmas fraquezas. Se uma doença ataca uma planta, pode atacar todas as outras.

É como se todas as bananas fossem irmãs gêmeas com o mesmo sistema imunológico. Se uma gripe pega uma, todas adoecem. Essa falta de variedade torna as bananas um alvo fácil para problemas.

Duas doenças estão causando estragos nas bananeiras, de acordo com o estudo:

Fusarium Tropical Raça 4 (TR4): um fungo que vive no solo e ataca as raízes, impedindo a planta de absorver água e nutrientes. Ele já destruiu plantações inteiras na Ásia e na América Latina. Como as Cavendish são todas iguais, o fungo se espalha rápido.

um fungo que vive no solo e ataca as raízes, impedindo a planta de absorver água e nutrientes. Ele já destruiu plantações inteiras na Ásia e na América Latina. Como as Cavendish são todas iguais, o fungo se espalha rápido. Doença da folha preta: outro fungo, que cria manchas escuras nas folhas e atrapalha a planta a fazer fotossíntese – o processo que usa a luz do sol para produzir energia. Em lugares quentes e úmidos, esse fungo pode reduzir a produção de bananas em até 80%, ou seja, quase não sobram frutas.

Impactos na América Latina

Países como Guatemala, Costa Rica e Colômbia estão sofrendo com plantações que produzem cada vez menos. Isso afeta famílias inteiras que dependem da banana para viver. “A mudança climática está matando nossas plantações. Não temos renda porque não conseguimos vender nada. Minha plantação está morrendo”, contou Aurelia Pop Xo, uma produtora de 53 anos da Guatemala, aos pesquisadores da Christian Aid.

As bananas Cavendish precisam de condições bem específicas para crescer: temperaturas entre 15°C e 35°C e a quantidade certa de água. Tempestades também são um problema, porque arrancam as folhas e atrapalham a fotossíntese. As mudanças climáticas, como calor mais forte e chuvas que vêm na hora errada, tornam tudo mais difícil e ajudam os fungos a se espalharem.

Quem paga o preço?

O relatório diz que a crise climática, causada principalmente pela poluição de gases que aquecem o planeta, está prejudicando comunidades que quase não contribuíram para esse problema. São pessoas de países mais pobres, como os da América Latina, que sofrem mais.

A organização cobra ações urgentes de nações ricas e poluidoras, como a redução do uso de combustíveis fósseis e o financiamento para adaptação climática em países vulneráveis.

A ONG também defende a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, como o cultivo de variedades mais resistentes, melhorias na irrigação e comércio justo.

“Precisamos acordar para o perigo que as mudanças climáticas representam para esta cultura vital. As vidas e os meios de subsistência de pessoas que nada fizeram para causar essa crise já estão ameaçados”, disse Osai Ojigho, diretor de políticas e campanhas da Christian Aid, em um comunicado.

