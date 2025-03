Donald Trump e George Clooney trocam farpas pelas redes sociais O ator criticou os acordos judiciais do presidente dos EUA contra emissoras de TV Internacional|Do R7 24/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h25 ) twitter

O presidente Donald Trump rebate comentários do ator George Clooney e acusa programa de tentar difamar a sua campanha Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump

O ator George Clooney, vencedor do Oscar em 2012, foi destaque no programa 60 Minutes, exibido no domingo (23), para promover sua estreia na Broadway com uma adaptação teatral do filme Boa Noite e Boa Sorte. Na peça, ele interpreta o veterano jornalista Edward R. Murrow, conhecido por confrontar o senador Joseph McCarthy na televisão.

Durante o programa, o ator falou sobre a sua decisão de retirar o seu apoio à campanha do ex-presidente Joe Biden. Para muitos, essa decisão influenciou a decisão do democrata de desistir da sua candidatura à reeleição.

Segundo o jornal The Guardian, Clooney comentou sobre o embate entre imprensa e governo, e classificou como uma “luta eterna”.

“Você vê isso acontecendo no LA Times, você vê isso acontecendo no Washington Post”, disse Clooney, o ator se refere aos protestos dos funcionários contra os donos dos jornais, que impediram que os veículos apoiassem publicamente um candidato nas eleições de 2024.

George Clooney comparou as semelhanças entre os eventos contados em Boa Noite e Boa Sorte e as dificuldades enfrentadas por jornalistas atualmente.

O ator falou sobre o acordo de US$ 16 milhões (cerca de R$ 93 milhões) que Trump fechou recentemente em um processo por difamação contra a ABC News, assim como o processo de US$ 20 bilhões (R$ 115 bilhões) por “interferência eleitoral” que o presidente moveu contra a CBS em outubro passado.

Nesse processo, Trump acusou o programa 60 Minutes de editar e distorcer suas falas de forma “enganosa” em uma entrevista com sua concorrente, Kamala Harris, para favorecê-la.

“Quando os outros três poderes falham, se referindo ao Judiciário, Executivo e Legislativo, o quarto poder [a imprensa] precisa ter sucesso”, disse o ator.

Clooney afirmou também que os acordos judiciais entre emissoras e a administração de Trump seria uma forma de fiscalizar e diminuir os jornalistas.

“A ABC acabou de fechar um acordo judicial com a administração Trump. E a CBS News está no mesmo caminho… Estamos vendo a ideia de usar o governo para amedrontar, multar ou manipular empresas, tudo para diminuir os jornalistas.”

O presidente, Donald Trump, respondeu em uma rede social aos comentários de George Clooney. “Por que o agora altamente desacreditado 60 Minutes faria uma matéria totalmente bajuladora com George Clooney, um ‘astro’ de cinema de segunda categoria e comentarista político fracassado?”, escreveu Trump.

O presidente também deixou críticas à atitude do ator de “abandonar” o ex-presidente Joe Biden antes das eleições.

“Ele lutou muito para eleger o Sonolento Joe Biden e, logo depois do debate, o abandonou como um cachorro. Mais tarde, pressionado (presumo que por ordem do grupo de Obama), passou a apoiar Kamala, e percebeu que isso também não ia dar certo.”

O atual presidente persistiu com as acusações ao programa 60 Minutes sobre uma suposta tentativa de difamar a sua campanha enquanto entrevistava a candidata Kamala Harris.

“O 60 Minutes até inseriu respostas falsas de forma fraudulenta na entrevista desastrosa de Kamala, exibida pouco antes do Dia da Eleição, um dos momentos mais embaraçosos e desonestos da história da TV. E agora George Clooney de novo? O assessor de imprensa dele deve estar ganhando uma fortuna!!!”, escreveu Trump.

Sobre ter deixado de apoiar o ex-presidente Joe Biden, George Clooney, afirmou que não acreditava na vitória do candidato contra Donald Trump. “Simplesmente não poderia vencer”, afirmou.

