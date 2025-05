Dor de dente pode ser herança de peixes que viveram há 500 milhões de anos, diz estudo Pesquisa revela que dentes humanos podem ter evoluído de estruturas sensoriais presentes na pele de criaturas primitivas Internacional|Do R7 22/05/2025 - 08h53 (Atualizado em 22/05/2025 - 08h53 ) twitter

Dentes sensíveis são herança evolutiva de peixes de 500 milhões de anos atrás, diz pesquisa Divulgação/Revista Nature

Aquela fisgada aguda no dente ao tomar algo gelado pode ter raízes muito mais antigas do que se imaginava. Um estudo publicado na revista Nature sugere que a sensibilidade dentária dos humanos pode ser uma herança evolutiva de peixes que viveram há cerca de 500 milhões de anos.

Segundo os cientistas, os dentes teriam evoluído a partir de estruturas sensoriais da pele desses animais — o que explicaria por que, até hoje, os dentes reagem de forma tão intensa a estímulos como frio e dor.

De acordo com os pesquisadores, os dentes desses peixes não serviam apenas para mastigar ou cortar alimentos, como ocorre nos mamíferos modernos. Na verdade, eles apresentavam estruturas semelhantes a sensores, chamados de “odontodes”, localizados na pele e na boca. Esses sensores permitiam aos animais perceber o ambiente ao redor, funcionando como uma espécie de radar tátil.

Com o tempo, essas estruturas sensoriais migraram para dentro da boca e passaram a formar os dentes como conhecemos hoje. Porém, o lado sensorial nunca desapareceu completamente — o que ajuda a explicar por que os dentes humanos continuam sendo tão sensíveis, mesmo após milhões de anos de evolução.

Para quem sofre com a temida sensibilidade nos dentes, a pesquisa revela uma verdade incômoda: a origem dessa dor pode estar muito mais no passado do que qualquer tratamento moderno é capaz de alcançar.