Drone flagra momento em que onda gigante engole banhistas no México; assista Segundo o autor do vídeo, um grupo de pessoas decidiu entrar na água apesar dos avisos e foi arrastado pela onda Internacional|Do R7 10/06/2025 - 14h31 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h36 )

Fenômeno ocorreu após passagem da tempestade tropical Alvin Reprodução/X/adolfokahan

Imagens capturadas por um drone mostram o momento em que uma onda gigante atinge banhistas em uma praia na costa do Pacífico do México, no domingo (1º).

O registro feito por Adolfo Kahan Farca mostra várias ondas gigantes quebrando na Praia de Icacos, em Acapulco. Em um determinado momento, uma onda particularmente grande atinge a praia e encobre dois banhistas que estavam no mar.

Segundo Farca, ‘um grupo de pessoas decidiu entrar na água apesar dos avisos e foi arrastado pela onda’. Não há informações oficiais sobre o estado dos banhistas, mas acredita-se que eles saíram ilesos da mar.

O incidente ocorreu depois que a tempestade tropical Alvin, a primeira de grandes proporções da temporada de furacões a atingir a região, havia se dissipado por volta de 31 de maio. No entanto, autoridades alertaram que fortes ondas ainda poderiam atingir a costa mexicana durante aquele final de semana.

Es real, aqui esta el video sin corrección de color, camara lenta y reencuadres para los que dudan si es IA. pic.twitter.com/FlBWsLrQIH — Adolfo Kahan (@adolfokahan) June 2, 2025

A tempestade Alvin provocou ondas gigantes na costa do Pacífico graças a ventos de até 95 km/h. No sábado (31), a intensidade dos ventos caiu para cerca de 55 km/h, e o Alvin se dissipou em um ciclone pós-tropical.

