Passageiros relatam pânico após ondas de 12 metros atingirem navio no oceano Antártico 'Imagine se você se inscrever para uma montanha-russa de 48 horas', disse uma passageira sobre a experiência Internacional|Do R7 03/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h55 )

Ondas de 12 metros assustam passageiros e tripulação do transatlântico. Reprodução/Instagram/@lesleyannemurphy

Passageiros a bordo de um transatlântico foram surpreendidos por ondas de 12 metros após atravessarem um trecho conhecido por ser traiçoeiro próximo à Antártica. “Imagine se você se inscrever para uma montanha-russa de 48 horas”, foi assim que a blogueira de viagens Lesley Anne Murphy descreveu a sensação de estar a bordo do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions, no último dia (26).

O navio de cruzeiro de 105 metros navegava pela Passagem de Drake, um canal com cerca de 960 km entre a Antártica e o extremo sul da América do Sul, enquanto retornava de uma viagem ao continente gelado.

O local é conhecido pelo encontro das águas do Atlântico e do Pacífico que, neste trecho, percorrem o mesmo caminho, gerando um poderoso “efeito de máquina de lavar”. O impacto é tão intenso que uma passageira chega a cair de costas.

Passageiros gritavam enquanto as montanhas aquáticas, que são visíveis através das janelas gigantes de painéis da embarcação, balançam o barco.

Experiência segura

Apesar das cenas de terror, Lesley diz ter aproveitado a experiência a bordo do Ocean Explorer. E recomendou a experiência para o seus seguidores.

“Valeu 1000% a pena essa viagem dos sonhos”, destacou a blogueira.

”Fomos orientados a ficar nas cabines por toda a tarde de ontem, e apesar de tudo, definitivamente houve lados positivos nessa situação toda… tivemos um tempo para descansar, e rimos muito”, acrescentou.

Em seu site, o Quark Expeditions garante aos viajantes que suas embarcações são “construídas para navegar nessas águas”.

