Drone que monitora ditadura de Kim Jong-un destrói helicóptero da Coreia do Sul Aparelho bateu na aeronave ao pousar em um campo de aviação militar Internacional|Do R7 17/03/2025 - 21h02 (Atualizado em 17/03/2025 - 21h02 )

Modelo é usado pelos militares sul-coreanos para monitorar provocações feitas pela Coreia do Norte Reprodução/iai.co.il

Um drone militar atingiu um helicóptero do Exército da Coreia do Sul, que foi destruído pelo fogo, nesta segunda-feira (17), em um campo de aviação militar na província de Gyeonggi.

Segundo militares sul-coreanos, o drone bateu no helicóptero estacionado durante o pouso. Não houve vítimas.

O aparelho, um modelo Heron, é uma aeronave de reconhecimento não tripulada e foi incorporada ao Exército da Coreia do Sul em 2016. Sua tarefa é monitorar as provocações da Coreia do Norte nas ilhas do norte, como as ilhas Baengnyeong e Yeonpyeong, e na Linha Limite Norte (NLL) no Mar Ocidental.

O Exército descartou a possibilidade de envolvimento da Coreia do Norte no incidente, como interferência eletrônica. Também não informou quem seria o responsável pelo controle do drone no momento do acidente.

O helicóptero foi identificado como um KUH-1 Surion, avaliado em US$ 14 milhões. Ele estava totalmente abastecido no momento do acidente e foi completamente destruído pelo incêndio. Segundo informações oficiais, o helicóptero estava estacionado no campo militar de aviação sem nenhuma missão específica para realizar.

Uma investigação está em andamento para apurar as causas do acidente.

