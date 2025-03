Vídeo de drone suicida da Ucrânia mostra ataque a soldados norte-coreanos; veja Militares de Kim Jong-un foram atingidos durante operação na fronteira ucraniana Internacional|Do R7 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 ) twitter

Soldado norte-coreano mira em drone explosivo antes de ser atingido Reprodução/36ª Brigada de Fuzileiros Navais das Forças Armadas da Ucrânia

Imagens feitas por drones suicidas mostram o momento em que eles atacam e explodem soldados norte-coreanos na região de Sumy, na fronteira ucraniana. O vídeo foi divulgado pela 36ª Brigada de Fuzileiros Navais das Forças Armadas da Ucrânia.

Segundo as forças ucranianas, os soldados de Kim Jong-un flagrados pelos drones estavam realizando uma operação de assalto. Os norte-coreanos combatem ao lado das tropas russas na guerra da Ucrânia.

Eles estão em quadriciclos e, logo que são detectados, são atacados pelos drones, que descem rapidamente em direção aos alvos.

Em um trecho do material, é possível ver um soldado que está na garupa do veículo tentando desesperadamente atirar no drone, mas sem sucesso.

Soldados que se deitaram no chão em uma tentativa de se camuflarem também foram atingidos e mortos.

Não há informações oficiais sobre o número de mortos neste ataque.

A Ucrânia não informou quando a ação aconteceu, mas o vídeo foi divulgado nesta quinta-feira (13) e logo começou a circular nas redes sociais locais.

🇷🇺 Russian rode quad bikes pic.twitter.com/nKFa7oZ35N — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) March 13, 2025

Por que a Coreia do Norte tem soldados na guerra?

Em novembro, o russo Vladimir Putin e o ditador norte-coreano Kim Jong-un assinaram pactos de defesa mútua. Desde o encontro na capital da Coreia do Norte, os líderes aprofundaram parcerias estratégicas e tratados militares.

A Coreia do Norte tem 1,28 milhão de soldados, uma das maiores Forças Armadas do mundo, mas carece de experiência em combate. Muitos especialistas questionam se o envio de tropas de Pyongyang ajudaria a Rússia na guerra, citando a escassez de experiência e o equipamento desatualizado.

Pyongyang forneceu mais de 13 mil contêineres de munições, armas e mísseis para a Rússia desde agosto de 2023. Nos últimos anos, governos dos Estados Unidos e Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte de fornecer armamento para a Rússia desde o início da guerra. Moscou e Pyongyang negam as acusações.

Desde outubro, cerca de 11 mil soldados norte-coreanos foram enviados para a região de Kursk, na Rússia. No começo de março, a agência de inteligência sul-coreana disse que a Coreia do Norte pode ter enviado tropas adicionais.

