Em meio ao desemprego, jovens pagam para fingir que trabalham na China; entenda
Em grandes cidades, jovens desempregados pagam até R$ 37 por dia para usar escritórios simulados, onde fingem trabalhar
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Na China, uma nova tendência tem ganhado força entre jovens adultos desempregados: pagar para fingir que trabalham em escritórios simulados. O fenômeno tem a ver com o mercado de trabalho enfraquecido do país, no qual a taxa de desemprego entre jovens supera 14%.
Em grandes cidades como Shenzhen, Xangai, Nanquim, Wuhan, Chengdu e Kunming, empresas estão oferecendo espaços equipados com computadores, internet, salas de reunião e até lanches para esses jovens.
A diária de “trabalho” varia entre 30 e 50 yuans (cerca de R$ 22 a R$ 37), muitas vezes incluindo almoço e bebidas, de acordo com a rede britânica BBC e o portal de notícias indiano News Bytes.
Leia mais
Uma dessas empresas é a Pretend To Work Company, em Dongguan, que surgiu após o fundador enfrentar o desemprego durante a pandemia de Covid-19. “O que estou vendendo não é uma estação de trabalho, mas a dignidade de não ser uma pessoa inútil”, disse Feiyu, de 30 anos, à BBC.
Shui Zhou, de 30 anos, é um dos usuários. Após o fracasso de seu negócio no setor alimentício em 2024, ele paga 30 yuans por dia para frequentar o escritório da Pretend To Work.
“Estou muito feliz. É como se estivéssemos trabalhando juntos, como um grupo”, contou Zhou, que usa o espaço para buscar empregos e aprimorar habilidades em inteligência artificial (IA). Ele já enviou fotos do local aos pais, que ficaram mais tranquilos com sua situação.
Outra frequentadora, Xiaowen Tang, de 23 anos, usou o escritório para cumprir uma exigência de sua universidade, que cobra comprovante de estágio ou contrato de trabalho para liberar o diploma.
Enquanto pagava a taxa diária, ela escrevia romances online para ganhar dinheiro. “Se você vai fingir, finja até o fim”, disse a mulher à BBC.
Feiyu, da Pretend To Work, revela que 40% dos clientes são recém-formados buscando comprovar estágios, enquanto 60% são freelancers, como nômades digitais e escritores. A média de idade é de 30 anos, com o mais jovem tendo 25.
Oficialmente, esses trabalhadores são classificados como “profissionais de emprego flexível”, categoria que inclui motoristas de aplicativos e caminhoneiros no país.
Apesar do sucesso inicial — com todas as estações de trabalho lotadas em um mês —, Feiyu questiona a viabilidade de longo prazo do negócio.
Ele o enxerga como um “experimento social” que, para ser bem-sucedido, deve ajudar os jovens a transformar o ambiente fictício em um ponto de partida real. “Se apenas prolongarmos suas habilidades de atuação, seremos cúmplices de uma farsa sutil”, disse.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp