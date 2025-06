Empresa de Trump lança smartphone e plano de telefonia; veja modelo Lançamento amplia a lista de negócios da família Trump, que já inclui hotéis, campos de golfe e outros produtos Internacional|Do R7 17/06/2025 - 14h41 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h41 ) twitter

Novo smartphone dourado de US$ 499 lançado pela Organização Trump Divulgalção/Trump Mobile

A Trump Organization, empresa da família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o lançamento de um serviço de telefonia móvel e de um smartphone próprio. O projeto foi apresentado na Trump Tower, em Nova York, por Donald Trump Jr. e Eric Trump, filhos do presidente e responsáveis pela gestão da companhia.

O celular, chamado de T1 Phone, custará US$ 499, cerca de R$ 2.745. O modelo deve chegar ao mercado norte-americano em setembro. Além do aparelho, a empresa lançou um plano mensal de telefonia batizado de 47 Plan, com valor de US$ 47,45 (R$ 263). O nome faz referência aos dois mandatos de Trump como 45º e 47º presidente dos Estados Unidos.

A Trump Mobile promete atuar como uma alternativa às principais operadoras do país, como Verizon, AT&T e T-Mobile. O serviço funcionará em parceria com essas empresas, utilizando suas redes para oferecer cobertura nacional.

O T1 Phone possui especificações de um celular intermediário. Tela AMOLED de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, 12 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, câmeras traseiras de 50 MP, 2 MP e 2 MP, além de uma câmera frontal de 16 MP.

‌



O aparelho terá bateria de 5.000 mAh, carregamento de 20W, entrada USB-C, saída para fones de ouvido, leitor de impressão digital na tela e desbloqueio por inteligência artificial. O sistema operacional é o Android 15.

O aparelho, segundo especialistas, parece ser um modelo white-label, ou seja, fabricado por terceiros e rebatizado com a marca Trump. Imagens divulgadas no site da Trump Mobile mostram renderizações gráficas que sugerem inconsistências no design, com semelhanças até com modelos da Apple.

‌



O plano de telefonia oferece, além dos serviços móveis tradicionais, acesso a atendimento médico por telemedicina 24 horas. A empresa afirma que os usuários poderão realizar consultas e receber receitas sem custo adicional, embora não tenha explicado como esse serviço seria sustentado financeiramente dentro do valor do plano.

O projeto é uma parceria da Trump Organization com a empresa T1 Mobile LLC, registrada na Flórida. A Trump Organization não atuará diretamente na fabricação do celular nem na operação técnica do serviço, mas licenciou o uso da marca.

‌



O lançamento amplia a lista de negócios da família Trump, que já inclui hotéis, campos de golfe, produtos como tênis, bíblias e até uma moeda digital.

