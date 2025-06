Trump e Lula não devem ter reunião na cúpula anual do G7, diz especialista

Líderes do G7 estão reunidos no Canadá para a cúpula anual do bloco, nesta segunda-feira (16). O chanceler alemão afirmou que o objetivo mais importante do encontro é que as sete maiores nações industriais do mundo cheguem a um acordo frente aos conflitos globais. Os recentes ataques entre Israel e Irã elevaram os preços globais do petróleo. Além disso, os países ainda devem abordar a guerra na Ucrânia.



Em entrevista ao Conexão Record News , Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador, afirma que o presidente Lula está neste encontro do G7, assim como Donald Trump , “mas não há nenhuma expectativa de que os dois terão qualquer reunião, o que não é bom para o Brasil”, já que o país está sofrendo sanções dos Estados Unidos”.



“Os Estados Unidos estão impondo 10% de tarifas ao Brasil”, explica Brustolin, que menciona também o comércio deficitário entre os dois países. “É o país estrangeiro que mais investe no Brasil. Por que não foi agendada uma reunião com os dois presidentes, já que os dois estarão lá, muito próximos?”, questiona.