Entenda o que está deixando os dentes dos tubarões mais fracos
Pesquisa alemã alerta que mudanças ocasionadas pela crise climática podem ter impacto profundo no ecossistema marítimo
A crise climática pode estar afetando até os maiores predadores dos mares. Um estudo realizado na Alemanha revelou que a acidificação dos oceanos está corroendo os dentes dos tubarões, tornando-os mais fracos e suscetíveis a danos, o que pode comprometer sua capacidade de caça e até o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.
Conhecidos por suas mandíbulas poderosas e fileiras intermináveis de dentes que se renovam constantemente, os tubarões correm riscos que não devem ser ignorados. Cientistas descobriram que a rápida acidificação dos oceanos, fenômeno causado pela absorção de dióxido de carbono (CO₂), está acelerando a corrosão dos dentes, deixando-os mais frágeis e com maior desgaste do que o normal.
O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Heinrich Heine, na Alemanha, analisou 60 dentes de tubarão retirados de forma natural em um aquário. Eles foram submetidos a dois ambientes diferentes: um com o pH atual dos oceanos (8,1) e outro simulando a projeção para o ano de 2300 (pH 7,3). Após oito semanas, os dentes mantidos na água mais ácida apresentaram o dobro de danos em comparação aos demais, incluindo maior corrosão nas raízes e mudanças na serrilha.
Segundo o pesquisador Maximilian Baum, autor principal do estudo, dentes enfraquecidos podem dificultar a alimentação dos tubarões e gerar efeitos em cadeia nos ecossistemas marinhos. “Houve aumento da corrosão e alterações estruturais. Isso pode afetar a eficiência dos tubarões na hora de se alimentar”, explicou.
Adaptação e impacto no ecossistema
O cenário se soma a outras pressões já enfrentadas por esses animais, como a redução de presas pela pesca predatória. Caso a capacidade de caça seja comprometida, espécies inteiras podem sofrer declínio, desequilibrando o papel dos tubarões como predadores de topo.
Outros especialistas, no entanto, ponderam que os tubarões podem ter alguma capacidade de adaptação. Como trocam os dentes com frequência, é possível que consigam compensar parte dos danos acelerando o processo de substituição. Além disso, dentes corroídos ainda poderiam ser funcionais, mesmo que menos eficientes.
Ainda assim, os pesquisadores reforçam que reduzir as emissões de CO₂ é essencial para frear a acidificação dos oceanos e evitar consequências mais graves. “Já sabemos que conchas, corais e moluscos sofrem com águas mais ácidas. Agora vemos impactos também em predadores maiores”, disse Baum.
