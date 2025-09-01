Entenda o que está deixando os dentes dos tubarões mais fracos Pesquisa alemã alerta que mudanças ocasionadas pela crise climática podem ter impacto profundo no ecossistema marítimo Internacional|Do R7 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A acidificação dos oceanos está corroendo os dentes dos tubarões, tornando-os mais fracos.

Um estudo da Universidade Heinrich Heine revelou que os danos dentários aumentam em ambientes com pH mais ácido.

A deterioração dos dentes compromete a capacidade de caça dos tubarões, afetando o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

Reduzir as emissões de CO₂ é crucial para mitigar a acidificação e proteger tanto predadores marinhos quanto outras espécies afetadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Oceanos mais ácidos ameaçam dentes dos tubarões e colocam espécie em risco, diz estudo Pixabay

A crise climática pode estar afetando até os maiores predadores dos mares. Um estudo realizado na Alemanha revelou que a acidificação dos oceanos está corroendo os dentes dos tubarões, tornando-os mais fracos e suscetíveis a danos, o que pode comprometer sua capacidade de caça e até o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

Conhecidos por suas mandíbulas poderosas e fileiras intermináveis de dentes que se renovam constantemente, os tubarões correm riscos que não devem ser ignorados. Cientistas descobriram que a rápida acidificação dos oceanos, fenômeno causado pela absorção de dióxido de carbono (CO₂), está acelerando a corrosão dos dentes, deixando-os mais frágeis e com maior desgaste do que o normal.

O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Heinrich Heine, na Alemanha, analisou 60 dentes de tubarão retirados de forma natural em um aquário. Eles foram submetidos a dois ambientes diferentes: um com o pH atual dos oceanos (8,1) e outro simulando a projeção para o ano de 2300 (pH 7,3). Após oito semanas, os dentes mantidos na água mais ácida apresentaram o dobro de danos em comparação aos demais, incluindo maior corrosão nas raízes e mudanças na serrilha.

Segundo o pesquisador Maximilian Baum, autor principal do estudo, dentes enfraquecidos podem dificultar a alimentação dos tubarões e gerar efeitos em cadeia nos ecossistemas marinhos. “Houve aumento da corrosão e alterações estruturais. Isso pode afetar a eficiência dos tubarões na hora de se alimentar”, explicou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Adaptação e impacto no ecossistema

O cenário se soma a outras pressões já enfrentadas por esses animais, como a redução de presas pela pesca predatória. Caso a capacidade de caça seja comprometida, espécies inteiras podem sofrer declínio, desequilibrando o papel dos tubarões como predadores de topo.

Outros especialistas, no entanto, ponderam que os tubarões podem ter alguma capacidade de adaptação. Como trocam os dentes com frequência, é possível que consigam compensar parte dos danos acelerando o processo de substituição. Além disso, dentes corroídos ainda poderiam ser funcionais, mesmo que menos eficientes.

‌



Ainda assim, os pesquisadores reforçam que reduzir as emissões de CO₂ é essencial para frear a acidificação dos oceanos e evitar consequências mais graves. “Já sabemos que conchas, corais e moluscos sofrem com águas mais ácidas. Agora vemos impactos também em predadores maiores”, disse Baum.

Perguntas e Respostas Qual é o impacto da crise climática nos dentes dos tubarões? A crise climática está afetando os tubarões, pois a acidificação dos oceanos está corroendo seus dentes, tornando-os mais fracos e suscetíveis a danos. Isso pode comprometer sua capacidade de caça e o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. O que revelou o estudo realizado na Alemanha sobre os dentes dos tubarões? O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Heinrich Heine, analisou 60 dentes de tubarão retirados de forma natural em um aquário. Os dentes foram submetidos a dois ambientes diferentes: um com o pH atual dos oceanos (8,1) e outro simulando a projeção para o ano de 2300 (pH 7,3). Após oito semanas, os dentes na água mais ácida apresentaram o dobro de danos, incluindo maior corrosão nas raízes e mudanças na serrilha. Qual é a opinião do pesquisador Maximilian Baum sobre os dentes enfraquecidos dos tubarões? Maximilian Baum, autor principal do estudo, afirmou que dentes enfraquecidos podem dificultar a alimentação dos tubarões e gerar efeitos em cadeia nos ecossistemas marinhos. Ele destacou que houve aumento da corrosão e alterações estruturais, o que pode afetar a eficiência dos tubarões na hora de se alimentar. Quais são as outras pressões enfrentadas pelos tubarões além da acidificação dos oceanos? Além da acidificação, os tubarões enfrentam a redução de presas devido à pesca predatória. Se a capacidade de caça for comprometida, isso pode levar ao declínio de espécies inteiras, desequilibrando o papel dos tubarões como predadores de topo. Os tubarões têm alguma capacidade de adaptação a essas mudanças? Alguns especialistas acreditam que os tubarões podem ter alguma capacidade de adaptação, pois trocam os dentes com frequência. É possível que consigam compensar parte dos danos acelerando o processo de substituição. Mesmo dentes corroídos ainda poderiam ser funcionais, embora menos eficientes. Qual é a recomendação dos pesquisadores para mitigar esses impactos? Os pesquisadores reforçam que é essencial reduzir as emissões de CO₂ para frear a acidificação dos oceanos e evitar consequências mais graves. Eles observam que já se sabe que conchas, corais e moluscos sofrem com águas mais ácidas, e agora também se vê impactos em predadores maiores, como os tubarões.