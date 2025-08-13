Tubarão-branco de 3,5 metros é avistado perto de praia do Maine, nos EUA

Um grande tubarão-branco foi avistado próximo a praias de uma cidade costeira do Maine, nos Estados Unidos. Com aproximadamente 3,5 metros de comprimento, o animal nadava abaixo da superfície da água em um parque estadual da região.



Essa espécie não é comum no Maine, mas vive nas águas do estado há séculos. Nos últimos anos, os avistamentos têm aumentado, provavelmente devido às focas, que atraem os tubarões para a região.



O animal foi registrado na segunda-feira (11), a meia hora de distância de Portland, levando autoridades a alertarem banhistas sobre a presença do predador nas praias.