Tubarão-branco de 3,5 metros é avistado perto de praia do Maine, nos EUA
Aparição acendeu alerta devido aos perigos do animal, que intensificou sua presença na região por causa do aumento de presas disponíveis
Um grande tubarão-branco foi avistado próximo a praias de uma cidade costeira do Maine, nos Estados Unidos. Com aproximadamente 3,5 metros de comprimento, o animal nadava abaixo da superfície da água em um parque estadual da região.
Essa espécie não é comum no Maine, mas vive nas águas do estado há séculos. Nos últimos anos, os avistamentos têm aumentado, provavelmente devido às focas, que atraem os tubarões para a região.
O animal foi registrado na segunda-feira (11), a meia hora de distância de Portland, levando autoridades a alertarem banhistas sobre a presença do predador nas praias.
