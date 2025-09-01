Gatinha com doença que a fazia atacar o próprio rabo é salva após solução drástica; entenda Animal que sofria de síndrome rara e quase teve que ser sacrificada viralizou nas redes com história de superação; confira Internacional|Do R7 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ginger, uma gatinha de 3 anos do Colorado, sofria de hiperestesia felina, causando automutilação ao atacar seu próprio rabo.

Após ser resgatada, sua condição era grave e comprometia sua qualidade de vida, levando a equipe veterinária a considerar o sacrifício.

A solução drástica adotada foi a amputação da cauda, com riscos de Ginger atacar outras partes do corpo, mas a cirurgia se mostrou eficaz.

Meses depois, com tratamento e adaptações no ambiente, Ginger se tornou uma gata mais calma e feliz, vivendo como um animal normal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gata tinha síndrome rara que a fazia atacar o próprio rabo Reprodução/Instagram/@catcaresociety

Em um abrigo do Colorado, nos Estados Unidos, uma gatinha chamada Ginger hoje descansa tranquila, sem imaginar que virou fenômeno nas redes sociais por sua luta contra uma doença rara e cruel. Aos 3 anos, ela foi resgatada após passar meses se machucando de forma grave. O animal não conseguia parar de atacar o próprio rabo e causava lesões graves em si mesma.

Ginger chegou ao abrigo Cat Care Society, em Lakewood, depois de ter sido entregue por seu antigo dono a outro centro de adoção. Seu caso, porém, era tão grave que precisou de cuidados intensivos de uma equipe veterinária dedicada. “Não era só brincar de caçar o rabo… ela fazia cortes profundos, se ferindo de verdade”, explicou Cecily Palamara, veterinária-chefe do abrigo.

A gata foi diagnosticada com síndrome de hiperestesia felina, um distúrbio neurológico incomum que causa extrema sensibilidade na pele e pode levar a comportamentos como perseguição da cauda, automutilação, agressividade e crises de dor. No caso de Ginger, os sintomas chegaram ao ponto de comprometer seriamente sua qualidade de vida.

Quando foi resgatada, seu rabo estava mutilado e com infecções crônicas provocadas pelas próprias mordidas. Até mesmo o simples carinho de um humano a deixava agressiva ou a fazia se atacar novamente. “Se não fizéssemos nada, ela teria que provavelmente ser sacrificada, porque não era justo deixá-la sofrer”, contou Palamara.

‌



Solução drástica

Os veterinários tentaram diversos medicamentos para controlar os episódios do animal, além de antibióticos e cuidados com as feridas. Ginger até apresentou melhoras em alguns momentos, chegando a brincar e pedir carinho. Mas sempre sempre acabava recaindo e voltava a atacar o próprio corpo.

Diante da gravidade, a equipe decidiu adotar a medida mais drástica: a amputação da cauda. A cirurgia era arriscada, já que havia o temor de que Ginger passasse a atacar outras partes do corpo. No início, chegou a morder as patas dianteiras, mas logo depois os veterinários ajustaram sua medicação e perceberam melhora significativa.

‌



Meses depois, a mudança foi radical. Com doses maiores de remédios anticonvulsivos e adaptações no ambiente, Ginger se tornou mais calma, sociável e feliz. “Agora ela parece uma gata normal, aproveitando a vida como deveria ser”, comemorou Palamara.

