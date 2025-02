Entidades denunciam empresa Ternium na ONU por desaparecimento de ativistas Ricardo Gasca e Antônio Valencia sumiram em janeiro de 2023 no México, região onde a empresa possui operações de mineração Internacional|Do R7, em Brasília 25/02/2025 - 17h04 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h04 ) twitter

Empresa já foi alvo de denúncias na Argentina José Cruz/Agencia Brasil

Um grupo de entidades estrangeiras de direitos humanos apresentou uma denúncia contra uma empresa do Grupo Techint-Ternium à ONU (Organização das Nações Unidas) pelo desaparecimento dos ativistas Ricardo Lagunes Gasca e Antônio Díaz Valencia, no México. O grupo solicita que a organização internacional investigue a responsabilidade da empresa pelo sumiço dos ativistas. A Ternium possui operações de mineração na região de Aquila, cidade localizada no estado de Michoacán.

Os dois homens desapareceram em janeiro de 2023 e, até hoje, não foram encontrados. A última localização conhecida foi em uma assembleia com a comunidade local de Aquila. Na ocasião, eles discutiram o contexto de conflitos devido à exploração mineral e à falta de pagamento de compensações por parte da empresa.

A empresa, que atua no setor siderúrgico e tem presença na América Latina, é suspeita de envolvimento com cartéis de narcotraficantes mexicanos. De acordo com a OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), uma rede global de jornalistas investigativos, mais de meia dúzia de pessoas que desafiaram as minas da empresa foram sequestradas ou desapareceram nos últimos anos.

O R7 entrou em contato com a empresa, mas, até o momento da publicação, não obteve resposta. O espaço segue em aberto.

Segundo a organização de jornalistas, a maior parte de operação da Ternium é dominada por um cartel classificado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como uma das cinco organizações criminosas transacionais mais perigosas do mundo.

Além disso, a siderúrgica já foi alvo de denúncias na Argentina em casos de corrupção e de questões ambientais, de direitos humanos e trabalhistas. Na ocasião, um documento de 60 páginas foi apresentado com acusações de impactos ambientais na Argentina, México e Brasil, incluindo poluição, conflitos hídricos e emissão de gás carbônico.

O material também traz acusações de cumplicidade em violações durante a ditadura argentina (1976–1983), com casos de repressão sindical que teria resultado no desaparecimento forçado de funcionários da própria empresa. O documento ainda cita ameaças contra defensores de direitos humanos no México e aponta práticas “polêmicas” durante a pandemia de Covid-19, como demissões e suspensão de salários.