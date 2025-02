Em ligação, Lula e presidente do México reforçam diálogo com Trump para ‘manter a paz’ Claudia Sheinbaum tomou posse em 2024; líderes ressaltaram objetivo de manter relações produtivas com outros países da América Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 18h19 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula foi à posse de Sheinbaum Ricardo Stuckert/Presidência da República - 30.9.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, nesta quinta-feira (23) a relação com o novo líder dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano tomou posse na segunda (20), e logo nas primeiras horas de governo, assinou medidas que dificultam a permanência de imigrantes em solo norte-americano, especialmente os mexicanos (leia mais abaixo).

Por telefone, Lula e Sheibaum reforçaram a importância de dialogar com Trump para “manter a paz”, como informou o Palácio do Planalto, em nota.

A ligação para a presidente mexicana, que tomou posse em outubro do ano passado, foi iniciativa do petista. Os dois líderes também discutiram as relações entre Brasil e México e temas ligados à América Latina.

“Ambos reafirmaram o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região”, destacou o texto do governo brasileiro.

‌



Lula convidou Sheinbaum para visitar o Brasil, para “dar impulso adicional ao excelente momento do relacionamento bilateral”. Eles concordaram em manter contato frequente para aumentar os laços entre Brasil e México e reforçaram a importância de fortalecer os grupos regionais, como a Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Reposta do México

Em reação às medidas de Trump (leia mais abaixo), Claudia Sheinbaum afirmou nesta quinta-feira (23) que a comunidade latina nos Estados Unidos é 60% formada por mexicanos. Segundo a presidente, a população mexicana nos EUA responde por US$ 2,06 bilhões no PIB norte-americano — toda a comunidade latina nos EUA gera US$ 3,6 bilhões.

‌



“Esses dados sobre os mexicanos e os latinos são surpreendentes e é importante que essas informações sejam conhecidas nos Estados Unidos, porque a comunidade mexicana contribui muito”, destacou Sheinbaum.

Trump e a América Latina

O novo presidente dos EUA declarou, horas após tomar posse, que a América do Sul “precisa” dos Estados Unidos. “A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles, eles precisam de nós. Todos precisam de nós”, afirmou.

‌



Nessa quarta-feira (22), Trump assinou uma ordem executiva que suspende a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira sul, limite dos Estados Unidos com o México — uma promessa de campanha do republicano. Em nota divulgada pela Casa Branca, Trump justifica o ato como forma de “proteger” os EUA e a população norte-americana de “invasões”.

O presidente também restringiu o acesso a termos legais de imigração que permitiriam a permanência de imigrantes ilegais nos EUA, como a concessão de asilo.

O documento de quarta-feira autoriza quaisquer ações necessárias para imediatamente “repelir, repatriar e remover” imigrantes ilegais da fronteira sul. As medidas relacionadas aos imigrantes têm sido priorizadas por Trump logo no início do governo, como prometido por ele.

Nas primeiras horas da nova gestão, o republicano também pôs fim à cidadania por nascimento, política em vigor atualmente que garante que bebês nascidos no país sejam cidadãos norte-americanos automaticamente. Na prática, o texto — que não é retroativo — encerraria a concessão do documento a filhos de imigrantes que nascem em solo norte-americano. No entanto, a norma foi bloqueada nesta quinta-feira pela Justiça dos EUA.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5