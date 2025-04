Entrevista de emprego causa polêmica após candidata usar filtro de prato de café da manhã Jovem que procurava vaga disse que não se sentia bem e que não mostraria o rosto Internacional|Do R7 15/04/2025 - 18h03 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h03 ) twitter

Aidan Cramer filmou a estranha entrevista de emprego com a candidata "cabeça de café da manhã" Reprodução/TikTok/aidancramer

Aidan Cramer, cofundador da plataforma britânica AIApply, especializada em ajudar candidatos a conseguir empregos com o auxílio da inteligência artificial, passou por uma situação inusitada ao entrevistar uma candidata para uma vaga de atendimento ao cliente. Durante a videochamada, a candidata apareceu com um filtro de realidade aumentada que a transformava em um prato de café da manhã, com ovos e torradas cobrindo seu rosto. A atitude surpreendeu Cramer, que postou o fato nas redes sociais.

O episódio aconteceu durante uma série de entrevistas remotas conduzidas por Cramer. A candidata em questão não havia tido contato anterior com ele, o que tornou sua primeira impressão ainda mais marcante. Ao notar o filtro, Cramer pensou que se tratava de uma brincadeira momentânea. No entanto, ao perceber que ela não pretendia removê-lo, precisou interromper a entrevista por considerar a atitude pouco profissional.

‌



Tentando justificar a escolha do filtro, a candidata disse que não estava se sentindo bem naquele dia e ofereceu a alternativa de usar outro filtro em vez de desligar o recurso. A troca foi feita, mas em vez de uma imagem convencional, ela passou a ser exibida como um grande morango. Diante da nova tentativa, ela chegou a perguntar se havia melhorado, o que não convenceu o entrevistador, que encerrou a ligação pouco depois.

‌



Cramer compartilhou o trecho da entrevista em sua conta no TikTok com a legenda “Ela apareceu para a entrevista assim”, acompanhado de emojis e da hashtag #GenZ. O vídeo rapidamente viralizou, acumulando mais de 750 mil visualizações e dezenas de milhares de curtidas, provocando um intenso debate entre os usuários da rede social.

‌



Nas seções de comentários, muitos internautas expressaram espanto e reprovação diante da atitude da candidata, apontando falta de seriedade no processo seletivo. Outros, no entanto, acharam a situação engraçada e até criativa, elogiando a espontaneidade da jovem e sugerindo, com ironia, que ela deveria ser contratada pelo bom humor.

Cramer afirmou ter ficado surpreso com a repercussão do vídeo, especialmente com as opiniões divididas. Para ele, que lidera uma empresa dedicada a facilitar a inserção de pessoas no mercado de trabalho, a situação foi particularmente frustrante, pois demonstra uma falta de preparo de alguns candidatos, mesmo com tantas ferramentas disponíveis para auxiliá-los.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5