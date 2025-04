Elefantes protegem filhotes durante terremoto de magnitude 5,2 nos Estados Unidos A manada formou um círculo de proteção ao redor dos mais jovens no zoológico de San Diego, Califórnia Internacional|Do R7 15/04/2025 - 10h36 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h36 ) twitter

As câmeras de segurança do zoológico captaram o momento em que a manada reagia ao terremoto Reprodução/Instagram/@sdzsafaripark

Durante um terremoto ocorrido na última segunda-feira (14), uma manada de elefantes do Zoológico de San Diego, na Califórnia, demonstrou um comportamento instintivo: os mais velhos se reuniram rapidamente para formar um círculo de proteção ao redor dos filhotes e dos animais mais jovens.

As câmeras de segurança do zoológico captaram o momento em que a manada reagia ao terremoto. O abalo sísmico, que atingiu magnitude 5,2 na escala Richter, foi sentido no sul da Califórnia e classificado como moderado.

Durante el #sismo de Magnitud de 5.2 en California, #EEUU🇺🇲, una manada de elefantes africanos en el Zoológico Safari de San Diego formó instintivamente un "círculo de alerta" para proteger a sus crías. #earthquake pic.twitter.com/hkp0i12qOY — La Hora (@LaHoraMX) April 15, 2025

Segundo a cuidadora dos mamíferos do zoológico, Mindy Albright, em entrevista à agência AP, a movimentação é natural da espécie, pois os elefantes detêm uma capacidade exclusiva no reino animal: a de perceber sons e vibrações através das patas.

“Os elefantes têm a capacidade única de sentir sons através das patas. Esse comportamento, demonstrado aqui, é uma resposta natural a ameaças percebidas que ajuda a proteger os elefantes mais jovens e a manada como um todo”, disse.

Nas redes sociais do Zoológico, a administração escreveu que apesar do susto, os filhotes e todos da manada estão bem e seguros.

“Esse comportamento, demonstrado aqui por Ndlula, Zuli, Mkhaya, Umngani e Khosi, é uma resposta natural a ameaças percebidas, que ajuda a proteger os elefantes mais jovens e toda a manada. Após o abalo, os elefantes voltaram à rotina normalmente e estão seguros, assim como o restante da equipe da San Diego Zoo Wildlife Alliance”, afirmou.

Os tremores, além de ativarem os sentidos vibracionais dos elefantes, foram sentidos do condado de San Diego, onde foi o epicentro, até o norte de Los Angeles.

Como medida de precaução, as escolas foram orientadas a retirar crianças e adolescentes de prédios e locais fechados. Apesar do susto, não houve registro de vítimas ou danos materiais relacionados ao evento sísmico.

