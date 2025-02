Equador fecha fronteiras para reforçar segurança antes de eleição presidencial No domingo, 13,73 milhões de equatorianos elegem o presidente do país para os próximos quatro anos Internacional|Do Estadão Conteúdo 08/02/2025 - 17h59 (Atualizado em 08/02/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eleições presidenciais acontecem no domingo Stefanny Beltrán/Governo do Equador - 30.01.2025

O Equador fechou as fronteiras neste sábado (8), véspera das eleições presidenciais , e vai restringir o ingresso de estrangeiros até segunda-feira (10) em áreas que fazem divisa com a Colômbia e Peru. O objetivo é garantir a segurança do processo eleitoral, de acordo com as disposições presidenciais. Amanhã (9), 13,73 milhões de equatorianos deverão ir às urnas para eleger o presidente do país para os próximos quatro anos.

Desde o início da manhã, foi observada a presença de soldados na ponte internacional Huaquillas na fronteira sul com o Peru. A segurança também foi reforçada em outros pontos da fronteira leste, de acordo com relatos da mídia local. Na fronteira norte com a Colômbia, ocorre situação similar na ponte Rumichaca.

Andrea Samaniego, operadora da cooperativa de transporte internacional de fronteira, disse à Associated Press que uma das duas unidades que fazem viagens diárias para o Peru, com capacidade para 50 passageiros, pode sair do Equador para o país vizinho nesta manhã.

“Todos podem deixar o país, mas somente equatorianos podem entrar no Equador”, comentou. A mídia local confirmou que pedestres equatorianos com documentos em ordem podem ingressar no país.