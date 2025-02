Quais os próximos passos do cessar-fogo entre Israel e Hamas? Em vigor desde janeiro, acordo contempla três fases de negociações Internacional|Do R7 08/02/2025 - 10h43 (Atualizado em 08/02/2025 - 10h49 ) twitter

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu encerrar a guerra apenas com a destruição das capacidades militares do Hamas Reprodução/X/@IsraeliPM

Apesar da desconfiança de ambas as partes e algumas violações, a primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas segue em andamento. Neste sábado (8), mais três civis reféns israelenses foram libertados.

O acordo, iniciado em 19 de janeiro, deve se estender por mais três semanas, com a libertação prevista de 33 reféns israelenses e mil prisioneiros palestinos. Até o momento, 16 reféns israelenses foram liberados e centenas de palestinos retornaram à Cisjordânia.

Em guerra há 15 meses, Israel e terroristas do Hamas já iniciaram as tratativas para a segunda fase do acordo, segundo informações da mídia israelense. Ainda neste sábado (8), uma comitiva de negociadores do governo de Benjamin Netanyahu deve viajar para Doha, capital do Catar, para avançar nas negociações.

Especialistas avaliam que a segunda fase da trégua promete ser mais complexa por envolver a retirada completa das tropas israelenses da Faixa de Gaza e alguns planos de reconstrução e governabilidade do território.

Na primeira etapa do cessar-fogo, as forças israelenses se retiraram dos centros populacionais de Gaza e foi permitido o retorno de palestinos ao norte do enclave.

Caso um acordo seja alcançado para a próxima etapa, o Hamas libertaria o restante dos sequestrados vivos, principalmente soldados homens, em troca de mais prisioneiros e da “retirada completa” das forças israelenses de Gaza. O grupo terrorista ressaltou que não libertaria os reféns restantes sem o fim da guerra e uma retirada israelense completa de Gaza, enquanto o primeiro-ministro israelense prometeu encerrar a guerra apenas com a destruição das capacidades militares do Hamas.

O grupo terrorista declarou que está comprometido com a trégua e quer negociar a segunda fase do cessar-fogo.

Planos dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu em Washington na terça-feira (4) o primeiro-ministro israelense Netanyahu. O encontro foi o primeiro do norte-americano com um líder internacional desde que retornou ao Salão Oval.

‌



No coletiva de imprensa que fizeram juntos, Trump reforçou sua opinião a favor de um deslocamento em massa de palestinos para fora de Gaza e disse que quer que os EUA assumam o enclave.

“Os EUA tomarão conta da Faixa de Gaza, nós faremos um trabalho com ela. Nós a possuiremos e seremos responsáveis ​​por desmantelar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas no local”, disse Trump.

Acordo de três fases

O cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hamas contempla três fases. A primeira, de seis semanas, que está em vigor, servirá também para negociar os detalhes da segunda, que deve incluir a libertação dos demais reféns ainda vivos e o fim definitivo da guerra.

Já a terceira fase, incluirá o retorno dos restos mortais de israelenses e um planejamento de reconstrução do enclave, especialmente, em termos de infraestrutura básica.