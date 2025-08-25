Equipes de resgate desistem de socorrer alpinista que quebrou a perna em montanha na Ásia
Buscas foram canceladas na última sexta-feira (22) por causa das condições climáticas rigorosas, segundo as autoridades locais
Uma alpinista foi “deixada para morrer” após equipes de resgate desistirem de resgatá-la no Pico da Vitória, no Quirguistão. Foram feitas várias tentativas de socorro desde 12 de agosto, mas todas falharam. A alpinista russa Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, está presa no local com uma perna quebrada. Seu colega morreu durante uma das tentativas de resgate.
Segundo as autoridades locais, as buscas foram canceladas na última sexta-feira (22) por causa das condições climáticas rigorosas. A desistência fez com que elas recebessem duras críticas, sendo acusadas de “deixar a alpinista para morrer”.
Os socorristas esperavam alguma brecha no mau tempo que permitisse um voo de drone para o local onde a alpinista estaria presa. Mas não encontraram nenhuma oportunidade, com temperaturas que alcançaram -30 °C no fim de semana e nuvens espessas que cobriam o Pico da Vitória.
Nagovitsyna teria sobrevivido mais de uma semana, apesar de os socorristas não acreditarem nessa possibilidade por causa das condições extremas que ela teria enfrentado.
Na semana passada, imagens de drones mostraram que a alpinista estava viva. O clipe a mostrou se movendo e acenando para o drone enviado para monitorá-la em 19 de agosto.
Também mostrou sua tenda rasgada pelos ventos no local onde ela buscava abrigo, a quase sete mil metros de altitude, sob uma grande rocha.
Autoridades acrescentaram que a recuperação do corpo da montanhista só seria possível “na primavera”.
