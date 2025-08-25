Equipes de resgate desistem de socorrer alpinista que quebrou a perna em montanha na Ásia Buscas foram canceladas na última sexta-feira (22) por causa das condições climáticas rigorosas, segundo as autoridades locais Internacional|Do R7 25/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Alpinista russa Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, quebrou a perna no Pico da Vitória, Quirguistão.

Equipes de resgate desistiram de buscá-la em 22 de agosto devido a condições climáticas severas.

As críticas aumentaram após a desistência, acusando as autoridades de deixá-la "para morrer".

Imagens de drones mostraram que ela estava viva, mas a recuperação só será possível na primavera. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Natalia Nagovitsyna teria sobrevivido mais de uma semana em condições extremas Reprodução/X/TNGeography

Uma alpinista foi “deixada para morrer” após equipes de resgate desistirem de resgatá-la no Pico da Vitória, no Quirguistão. Foram feitas várias tentativas de socorro desde 12 de agosto, mas todas falharam. A alpinista russa Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, está presa no local com uma perna quebrada. Seu colega morreu durante uma das tentativas de resgate.

Segundo as autoridades locais, as buscas foram canceladas na última sexta-feira (22) por causa das condições climáticas rigorosas. A desistência fez com que elas recebessem duras críticas, sendo acusadas de “deixar a alpinista para morrer”.

Os socorristas esperavam alguma brecha no mau tempo que permitisse um voo de drone para o local onde a alpinista estaria presa. Mas não encontraram nenhuma oportunidade, com temperaturas que alcançaram -30 °C no fim de semana e nuvens espessas que cobriam o Pico da Vitória.

Nagovitsyna teria sobrevivido mais de uma semana, apesar de os socorristas não acreditarem nessa possibilidade por causa das condições extremas que ela teria enfrentado.

Na semana passada, imagens de drones mostraram que a alpinista estava viva. O clipe a mostrou se movendo e acenando para o drone enviado para monitorá-la em 19 de agosto.

Também mostrou sua tenda rasgada pelos ventos no local onde ela buscava abrigo, a quase sete mil metros de altitude, sob uma grande rocha.

Autoridades acrescentaram que a recuperação do corpo da montanhista só seria possível “na primavera”.

Perguntas e Respostas O que aconteceu com a alpinista no Pico da Vitória, no Quirguistão? Uma alpinista russa, Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, quebrou a perna e ficou presa no Pico da Vitória. As equipes de resgate tentaram socorrê-la desde 12 de agosto, mas todas as tentativas falharam. Por que as equipes de resgate desistiram de socorrer a alpinista? As buscas foram canceladas devido às condições climáticas rigorosas, com temperaturas chegando a -30 °C e nuvens espessas cobrindo a montanha. A desistência gerou críticas, com muitos acusando as autoridades de "deixar a alpinista para morrer". Qual foi a situação da alpinista durante o resgate? Nagovitsyna sobreviveu mais de uma semana, embora os socorristas duvidassem de sua sobrevivência devido às condições extremas. Imagens de drones mostraram que ela estava viva, se movendo e acenando para o drone em 19 de agosto. O que foi revelado nas imagens de drone? As imagens mostraram a alpinista viva e sua tenda rasgada pelos ventos, onde ela buscava abrigo a quase sete mil metros de altitude, sob uma grande rocha. Quando será possível recuperar o corpo da alpinista, caso ela não sobreviva? As autoridades informaram que a recuperação do corpo da montanhista só seria possível "na primavera".

