Alpinista é resgatado após ficar dois dias preso atrás de cachoeira nos EUA Homem de 46 anos foi encontrado vivo por equipes de resgate na Califórnia, após ser arrastado pela força da água durante escalada Internacional|Do R7 17/08/2025 - 17h15 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h15 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Alpinista de 46 anos, Ryan Wardwell, foi resgatado após ficar dois dias preso atrás de uma cachoeira na Califórnia.

Ele foi arrastado pela força da água durante uma escalada e ficou ferido e desidratado.

As buscas começaram após seu não retorno e foram suspensas à noite devido ao terreno difícil.

Equipes de resgate utilizam drone e helicóptero para localizá-lo e salvá-lo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Autoridades divulgaram vídeo do resgate no Facebook Reprodução/Facebook/Gabinete do Xerife do Condado de Tulare

Um alpinista foi resgatado com vida na Califórnia, nos Estados Unidos, após passar dois dias preso atrás de uma cachoeira. As informações são do canal de notícias norte-americano CBS News.

Ryan Wardwell, de 46 anos, de Long Beach, foi encontrado vivo e responsivo, mas com ferimentos leves e desidratação, após uma operação que envolveu helicóptero, drone e até tecnologia infravermelha.

O caso aconteceu nas cachoeiras Seven Teacups, uma área remota a cerca de duas horas ao sul do Parque Nacional Sequoia. No último domingo (10), Wardwell planejava descer as cachoeiras de rapel, mas a força da água o arrancou das cordas de escalada, deixando-o preso atrás da cascata, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Tulare.

As autoridades foram acionadas após Wardwell não retornar ao carro na noite de domingo. As buscas começaram imediatamente, mas o terreno acidentado e a falta de visibilidade à noite levaram à suspensão das operações até a madrugada de terça-feira (12).

‌



Equipes de mergulho e resgate usaram um drone para localizar o alpinista, que estava atrás de uma grande cachoeira. O Gabinete do Xerife do Condado de Tulare divulgou um vídeo do resgate no Facebook.

A força hidráulica extrema do rio foi apontada como a causa do incidente, informou a polícia. Para o resgate, a Patrulha Rodoviária da Califórnia utilizou um helicóptero, que içou Wardwell em segurança. Ele foi tratado no local e reunido com a família.

