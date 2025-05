‘Esfera perfeita’ misteriosa é encontrada na nossa galáxia e espanta cientistas Objeto desconhecido que intriga especialistas tem 157 anos-luz de diâmetro e é invisível a olho nu Internacional|Do R7 25/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 02h00 ) twitter

Invisível a olho nu, esfera foi descoberta por telescópio australiano e tem 157 anos-luz de diâmetro Reprodução/Daily Mail

Uma esfera perfeitamente simétrica foi detectada dentro da nossa galáxia e está deixando cientistas em choque. O objeto, invisível a olho nu, foi batizado de Teleios — palavra grega que significa “completo” e “perfeito”. Os astrônomos captaram o objeto pelo telescópio ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder). A estranha formação cósmica pode ter até 157 anos-luz de diâmetro, mas sua origem é um mistério.

Segundo os cientistas, uma formação perfeitamente simétrica é algo extremamente raro em estruturas cósmicas. “É algo que simplesmente não conseguimos explicar com os modelos que temos hoje. A forma e o comportamento desse objeto são muito fora do comum”, explicou um dos cientistas envolvidos no estudo.

Os pesquisadores acreditam que o Teleios esteja em processo de expansão, mas até agora não se sabe o que ele realmente é: uma nebulosa, uma bolha de gás, uma supernova ou algo desconhecido para a ciência?

Invisível a olho nu, o objeto foi identificado graças à alta sensibilidade do radiotelescópio ASKAP, que mapeia o céu em comprimentos de onda que os olhos humanos não conseguem enxergar.

A escolha do nome, que vem do grego antigo e significa “perfeito”, não foi à toa. A simetria do objeto é tão precisa que foge do que normalmente se vê no universo, onde o caos e a irregularidade são a regra.

Agora, os cientistas correm para estudar mais a fundo a estrutura e tentar entender o que poderia ter criado algo tão geometricamente impressionante — e tão misterioso.