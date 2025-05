Macacos sequestram filhotes de outra espécie e intrigam cientistas; veja Pesquisadores conseguiram capturar em imagens a origem e a disseminação de uma nova tradição social em um grupo de animais Internacional|Do R7 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

Câmera flagra macaco-prego macho carregando um filhote de bugio, na Ilha Jicarón, no Panamá Brendan Barrett/Instituto Max Planck de Comportamento Animal

Os macacos-prego-de-cara-branca da Ilha Jicarón, no Parque Nacional de Coiba, no Panamá, usam ferramentas de pedra; e cientistas monitoram essa tradição com uma série de câmeras acionadas por movimento na ilha desde 2017. Em 2022, a pesquisadora Zoë Goldsborough estava analisando as imagens da armadilha fotográfica quando encontrou algo que nunca havia sido visto nos cinco anos anteriores de dados: um macaco-prego carregando um bebê bugio nas costas.

Os biólogos sabiam que se tratava de um comportamento animal raro e, por isso, começaram a investigar. Goldsborough vasculhou as dezenas de milhares de imagens e vídeos coletados por todas as câmeras instaladas naquele período. Ela encontrou não um, mas quatro filhotes de bugio diferentes sendo carregados. Em quase todos os casos, o portador era o mesmo indivíduo: um macho que ela chamou de Joker (Coringa).

Essas observações levantaram várias questões. Como Joker conseguiu esses filhotes? E por que ele os carregava por dias seguidos?

“No início, pensamos que poderia ser adoção”, diz Goldsborough. Existem casos de alguns animais adotando filhotes de outras espécies. Em um caso de 2006, um casal de macacos-prego adotou um filhote de sagui e conseguiu criá-lo até a idade adulta.

Mas havia um problema com essa interpretação: a adoção de animais é quase sempre realizada por fêmeas, que presumivelmente o fazem para praticar o “cuidado” com os filhotes. “O fato de um macho ser o portador exclusivo desses filhotes era uma peça importante do quebra-cabeça”, acrescenta.

Então, a pista esfriou. Goldsborough não encontrou evidências de carregamento de bugios por meses. “Concluímos que era um indivíduo tentando algo novo, o que não é incomum entre os macacos-prego. São animais profundamente curiosos que estão constantemente explorando a floresta e descobrindo como podem interagir com o mundo”, diz Brendan Barrett, líder de grupo de estudo no Instituto Max Lanck de Comportamento Animal (MPI-AB) e orientador de Goldsborough.

Novo comportamento

Cinco meses depois, os pesquisadores descobriram uma série de imagens e vídeos, com data e hora marcadas, de mais filhotes de bugios sendo carregados. Os autores da pesquisa, publicada na Current Biology, entraram em contato com Lisa Corewyn, especialista em bugios, do Ithaca College, de Nova York, que verificou que os filhotes eram indivíduos separados. “Presumimos que o Joker estava fazendo isso de novo”, diz Goldsborough. Mas logo perceberam que o comportamento de carregar os filhotes havia, na verdade, se espalhado para outros quatro macacos-prego — todos machos jovens.

Ao longo de 15 meses, esses cinco macacos-prego carregaram 11 bugios diferentes por períodos de até 9 dias. As imagens da câmera mostraram os filhotes de bugios agarrados às costas ou barrigas de seus jovens carregadores machos, que pareciam estar em suas atividades normais: viajar ou usar ferramentas para abrir fontes de alimento. Os pesquisadores reuniram as imagens em um site interativo que documenta a disseminação do comportamento.

“A linha do tempo completa nos conta a história fascinante de um indivíduo que iniciou um comportamento aleatório, que foi adotado com velocidade crescente por outros machos jovens”, diz Barrett. Os autores descrevem isso como uma tradição social ou modismo cultural — um comportamento que se dissemina em uma população por meio do aprendizado social. Isso se assemelha a tendências observadas em outros animais, como orcas usando “chapéus de salmão” ou chimpanzés usando uma folha de grama nas orelhas como acessório.

As implicações da moda passageira dos macacos-prego, no entanto, vão além da superfície. Os filhotes de bugio, todos com menos de quatro semanas de vida, parecem ter sido sequestrados de seus pais, que foram filmados chamando os filhotes em árvores próximas. Quatro filhotes morreram. Os autores suspeitam que nenhum deles tenha sobrevivido. “Os macacos-prego não machucaram os filhotes, mas não conseguiram fornecer o leite de que os filhotes precisam para sobreviver”, afirma Goldsborough.

Como frequentemente acontece no mundo natural, a perda de um animal é o ganho de outro. Mas o que os macacos-prego ganham com essa tradição social é um mistério. Os machos não comem os filhotes, não brincam com eles e não recebem mais atenção de seus companheiros de grupo enquanto carregam um filhote. “Não vemos nenhum benefício claro para os macacos-prego, mas também não vemos nenhum custo claro, embora isso possa tornar o uso de ferramentas um pouco mais complicado”, acrescenta Goldsborough.

Por que a descoberta é importante

A pesquisa oferece a primeira documentação conhecida de uma tradição social na qual animais sequestram e carregam repetidamente filhotes de outra espécie — sem nenhum benefício claro para si mesmos. Ela destaca as maneiras pelas quais a cultura animal pode se assemelhar à nossa.

“Mostramos que animais não humanos também têm a capacidade de desenvolver tradições culturais sem funções claras, mas com consequências destrutivas para o mundo ao seu redor”, diz Barrett.

Isso, diz ele, aponta para uma linha de investigação. “A questão mais interessante não é ‘por que essa tradição surgiu?’, mas sim ‘por que aqui?’”

Os macacos-prego-de-cara-branca da ilha de Jicarón desenvolveram uma tradição única de usar ferramentas de pedra para quebrar alimentos duros, como nozes e mariscos. Curiosamente, os macacos-prego que usam ferramentas em Jicarón são apenas machos — assim como os macacos-prego —, sugerindo que essas duas tradições socialmente aprendidas podem ter a mesma origem: o tédio.

“A sobrevivência parece fácil para Jicarón. Não há predadores e há poucos competidores, o que dá aos macacos-prego muito tempo e pouco para fazer. Parece que essa vida ‘luxuosa’ preparou o cenário para que esses animais sociais se tornassem inovadores. Esta nova tradição nos mostra que a necessidade não precisa ser a mãe da invenção. Para um macaco altamente inteligente que vive em um ambiente seguro, talvez até pouco estimulante, o tédio e o tempo livre podem ser suficientes”, afirma Meg Crofoot, diretora-gerente do MPI-AB e uma das fundadoras deste projeto.

O período de captura fotográfica do estudo ocorreu de janeiro de 2022 a julho de 2023, e a equipe não sabe até que ponto a tradição persistiu depois disso, visto que todos os dados ainda não foram analisados. No entanto, se o comportamento se espalhar para outros grupos de macacos-prego ou continuar a impactar os bugios, que são uma espécie ameaçada de extinção em Jicarón, poderá se tornar um problema de conservação no Parque Nacional de Coiba.

