Esposa de Gene Hackman pediu ajuda médica três vezes antes de morrer, revela investigação O médico da pianista revelou ainda que Betsy cancelou uma consulta poucos dias antes de falecer Internacional|Do R7 19/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h50 )

Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, fez três ligações para um centro médico em busca de ajuda antes de sua morte, segundo informações confirmadas pela polícia.

Hackman, de 95 anos, foi encontrado morto em sua casa no Novo México ao lado de Betsy, de 65 anos, no dia 26 de fevereiro. O ator estava no banheiro do primeiro andar, enquanto a esposa foi encontrada no toalete do andar superior, com comprimidos espalhados ao seu redor.

A investigação revelou que Betsy entrou em contato com o centro médico Cloudberry Health, em Santa Fé, na manhã de 12 de fevereiro. O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé confirmou que foram feitas três ligações para o centro na mesma manhã, além de uma tentativa de retorno da clínica naquela tarde.

O xerife Adan Mendoza afirmou que as chamadas indicam que Betsy buscava orientação ou assistência médica. O Dr. Josiah Child, responsável pela clínica, descreveu a ligação como um pedido de informações sobre “tratamento esotérico” e mencionou sintomas como “alguma congestão”.

O médico revelou ainda que Betsy havia cancelado uma consulta poucos dias antes, justificando que Hackman estava muito debilitado.

A causa da morte de Gene Hackman foi atribuída a uma doença cardíaca, com o Alzheimer sendo apontado como um fator agravante. Já Betsy teria falecido cerca de uma semana antes devido à síndrome pulmonar por hantavírus, uma infecção rara.

No entanto, essa linha do tempo foi questionada pelo Dr. Child, que afirmou que Betsy não poderia ter morrido em 11 de fevereiro, como sugerido inicialmente, pois telefonou para sua clínica no dia seguinte.

